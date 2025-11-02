الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، في كلمة لوزير الخارجية أسعد الشيباني خلال منتدى حوار المنامة 2025 في البحرين، أن دمشق لا تسعى إلى الانخراط في صراعات إقليمية أو أن تصبح مركزًا للاستقطاب الدولي، مؤكدة حرصها على إقامة علاقات متوازنة مع كافة الدول، وشراكة قوية جداً مع الولايات المتحدة، قائمة على التعاون والانفتاح.وأوضح الشيباني أن سوريا تسعى لأن تبقى على مسافة واحدة من جميع الدول، وأن تُبنى علاقاتها على مبدأ التعاون والمصلحة المشتركة، مضيفًا: "نمد يدنا إلى الحلفاء والأصدقاء في المنطقة بما يعود بالنفع على الجميع". كما شدد على أن الحكومة السورية تتعامل بدبلوماسية مع الاستفزازات الإسرائيلية، محاولة حماية مصالح البلاد دون الانجرار إلى التصعيد.وأكد الشيباني أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، لكنها لم تتراجع عن التزامها بتحقيق السلم الأهلي وتعزيز العدالة، من خلال تأسيس اللجنة الوطنية للمفقودين التي ترصد أكثر من 250 ألف مفقود منذ النظام السابق، ولجنة العدالة الانتقالية لضمان وصول الحقيقة للناس وحماية حقوقهم.وأضاف الشيباني أن القانون سيكون الأساس الجامع لجميع مكونات الشعب السوري، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتعزيز السلم الأهلي، وأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة جرت بشفافية تحت مراقبة المجتمع الدولي، ما يمثل خطوة أساسية نحو بناء سوريا المستقبل.وأشار الوزير إلى أن دمشق تفخر بتنوعها الثقافي والعرقي، وأن هذا التنوع يشكل قيمة حضارية ويعزز التكامل بين أبناء الشعب السوري. كما كشف عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن مطلع نوفمبر الجاري، حيث ستتركز المباحثات على ملفات إعادة إعمار سوريا وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة.وتطرق الشيباني إلى جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الأمني محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن دمشق تسعى للبناء بعيدًا عن الانقسامات الطائفية أو النزاعات القائمة على مبدأ الأكثرية والأقلية، مع التركيز على القانون كمرجع للفصل بين جميع المواطنين.وختم الوزير بالقول: "نمد يدنا للأصدقاء والحلفاء ليكونوا شركاء في بناء بلدنا، وهو ما سينعكس بالخير والنفع والسلام على المنطقة بأسرها".