مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، اليوم الأحد، حجب الجائزة للسنة الحالية 2025، وذلك بناءً على ما توصلت اليه لجنة الجائزة.وعزا السبب في حجب الجائزة إلى الأوضاع الحالية التي يشهدها الوطن مع استمرار العدوان وحرب الابادة والإستيطان والحصار، معربين عن أملهم أن تعود لجنة الجائزة لعملها المعتاد، واستلام الترشيحات للجائزة للعام القادم.ونوه إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي تتخذ المؤسسة قراراً بذلك منذ إنشائها في العام 2007، والبدء بمنح الجائزة.