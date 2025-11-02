محافظ نابلس: الاحتلال يصدر قرارا عسكريا بنقل حاجز "الحمرا" الى قرية عين شبلي

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ نابلس غسان دغلس، ان الاحتلال أصدر قرارا عسكريا بنقل ما يعرف بحاجز "الحمرا"، على الطريق الواصل بين نابلس وطوباس واريحا، وتقريبه، ليصبح في قرية عين شبلي شرق نابلس.وأضاف دغلس لـ "وفا"، أن المنطقة تشهد عمليات تجريف لنقل الحاجز، الأمر الذي ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، لتسهيل حركة المستوطنين ، وإحكام السيطرة على الأغوار الشمالية والوسطى، وذلك حسب التوقعات.الى ذلك، أكد رئيس مجلس قروي عين شبلي، جمال العمري، انه تم تبليغ المجلس قبل أيام بنية الاحتلال نقل الحاجز الى القرية، والاستيلاء على نحو 12 دونما من أراضيها؛ لأهداف عسكرية.وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية، حيث يشكل منفذا رئيسيا لوصول آلاف المواطنين إلى أماكن عملهم في مناطق الأغوار.