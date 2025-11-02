إسرائيل: نزع سلاح حماس سيحدد مصير "الخط الأصفر"

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في قطاع غزة لن يُمثل خطًا أخضر دائمًا أو فصلًا نهائيًا، مشددًا على أن هذا الإجراء مؤقت ويرتبط مباشرة بالوضع الأمني على الأرض.وقال ديرمر، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الاتفاقيات الدولية التي أيدتها عشرات الدول تُلزم حركة حماس بنزع سلاحها بالكامل، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الالتزام سيكون العامل الحاسم في مصير الخط الأصفر. وأضاف: "إذا لم تلتزم حماس بنزع السلاح، ستتخذ إسرائيل خطوات لتقليص هذا الخط، بينما إذا تولت جهات أخرى تنفيذ المهمة، فسيتم توسيعه".ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن الأمر ليس بيد تل أبيب وحدها، موضحًا أن إدارة الخط الأصفر جزء من اتفاقية دولية واضحة، قائلاً: "القضية ذات طابع دولي وليست قرارًا إسرائيليًا منفردًا".وتطرق ديرمر إلى تقييمه للوضع الأمني العام، معتبرًا أن إسرائيل تمكنت خلال العامين الماضيين من تحويل "كارثة استراتيجية" إلى "نصر استراتيجي"، في إشارة إلى ما وصفه بتحقيق تحول ملموس في ميزان القوى لصالح الدولة العبرية في المنطقة.