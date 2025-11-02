مصرع 23 شخصاً بانفجار في متجر بالمكسيك

رام الله - دنيا الوطنلقي 23 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 11 آخرون، السبت، جراء انفجار تلاه حريق في متجر "والدو" وسط مدينة هيرموسيلو، عاصمة ولاية سونورا شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.وقال ألفونسو دورازو، حاكم ولاية سونورا، في مقطع فيديو نشره، إن بين الضحايا عدداً من القاصرين، مؤكداً أن الناجين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة. وأضاف: "أمرت بإجراء تحقيق واسع وشفاف لتحديد أسباب الحادث ومعرفة المسؤولين عنه".ووفق السلطات المحلية، لم يُسجَّل أي مؤشر على أن الحادث ناجم عن هجوم متعمد أو عمل عنيف ضد المدنيين. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن صوت انفجار سُمع قبل اندلاع الحريق، فيما توقعت الشرطة أن يكون السبب حادثاً عرضياً يتعلق بالبنية التحتية أو الكهرباء.من جهتها، أعربت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، عبر حسابها على منصة "إكس"، عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا وأحبائهم.وتواصل سلطات ولاية سونورا التحقيق في ملابسات الانفجار والحريق، وسط متابعة دقيقة من مكتب المدعي العام لتحديد المسؤولية ومنع حدوث حوادث مشابهة مستقبلاً.