شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدداً من المواطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية، خلال سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها في المدن والبلدات الفلسطينية.

في مدينة قلقيلية، اقتحمت القوات الاحتلالية المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عدة منازل، واعتقلت أربعة شبان هم براء ولويل، إبراهيم داود، أيهاب الحارسي، ومجد لبدة، بعد تفتيش منازلهم والتفتيش الدقيق لها، وفق ما أفادت مصادر محلية لـ"وفا".

وفي نابلس ومخيم عسكر القديم شرقي المدينة، اعتقلت القوات المواطن مصعب طلال أبو صالحة عقب اقتحام منزله في منطقة رفيديا وتفتيشه، والاستيلاء على مركبته. كما اقتحمت جيبات الاحتلال مخيم عسكر القديم واعتقلت المواطن عبد الرحيم صالح سعد بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بحسب مصادر أمنية.

كما نفذت القوات عمليات اقتحام واسعة في قريتي عزموط ودير الحطب شرقي نابلس، وداهمت منازل السكان، وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، دون تسجيل أي اعتقالات.

وفي بلدة كفر راعي جنوب جنين، اعتقلت القوات أربعة مواطنين هم همام وحسام دياب، ومحمد ومحمود ملحم، بعد تحويل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وإجراء عمليات استجواب موسعة، حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني. وأشار إلى أن القوات احتجزت عدداً من المواطنين لاستجوابهم خلال الحملة.

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

تجويع وضرب وحرمان من الاستحمام.. الأسرى يواجهون ظروفاً صعبة في سجن &quot;مجيدو&quot;

تجويع وضرب وحرمان من الاستحمام.. الأسرى يواجهون ظروفاً صعبة في سجن "مجيدو"

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

محافظ نابلس: الاحتلال يصدر قرارا عسكريا بنقل حاجز &quot;الحمرا&quot; الى قرية عين شبلي

محافظ نابلس: الاحتلال يصدر قرارا عسكريا بنقل حاجز "الحمرا" الى قرية عين شبلي

إسرائيل: نزع سلاح حماس سيحدد مصير &quot;الخط الأصفر&quot;

إسرائيل: نزع سلاح حماس سيحدد مصير "الخط الأصفر"

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسير فلسطيني يروي تفاصيل فقدان بصره بسبب التعذيب الإسرائيلي في سجن &quot;سديه تيمان&quot;

أسير فلسطيني يروي تفاصيل فقدان بصره بسبب التعذيب الإسرائيلي في سجن "سديه تيمان"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

"الأونروا":عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

منوعات

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

عربي

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان