قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدداً من المواطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية، خلال سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها في المدن والبلدات الفلسطينية.في مدينة قلقيلية، اقتحمت القوات الاحتلالية المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عدة منازل، واعتقلت أربعة شبان هم براء ولويل، إبراهيم داود، أيهاب الحارسي، ومجد لبدة، بعد تفتيش منازلهم والتفتيش الدقيق لها، وفق ما أفادت مصادر محلية لـ"وفا".وفي نابلس ومخيم عسكر القديم شرقي المدينة، اعتقلت القوات المواطن مصعب طلال أبو صالحة عقب اقتحام منزله في منطقة رفيديا وتفتيشه، والاستيلاء على مركبته. كما اقتحمت جيبات الاحتلال مخيم عسكر القديم واعتقلت المواطن عبد الرحيم صالح سعد بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بحسب مصادر أمنية.كما نفذت القوات عمليات اقتحام واسعة في قريتي عزموط ودير الحطب شرقي نابلس، وداهمت منازل السكان، وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، دون تسجيل أي اعتقالات.وفي بلدة كفر راعي جنوب جنين، اعتقلت القوات أربعة مواطنين هم همام وحسام دياب، ومحمد ومحمود ملحم، بعد تحويل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وإجراء عمليات استجواب موسعة، حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني. وأشار إلى أن القوات احتجزت عدداً من المواطنين لاستجوابهم خلال الحملة.