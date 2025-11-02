حماس تنفي اتهامات أميركية بنهب قوافل المساعدات وتصفها بـ"ادعاءات باطلة"





وأوضح البيان أن حماس تعتبر هذه المزاعم انحيازًا غير أخلاقي للولايات المتحدة ويضعها في موقع الشريك في الحصار والمعاناة.





وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية في غزة تواصل تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون أي خروقات، رغم القيود المفروضة والحصار المستمر منذ سنوات، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضمير الإنساني والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقات ووقف الخروقات اليومية.



ويأتي بيان حماس ردًا على تصريحات القيادات الأمريكية، والتي شملت نشر فيديو قالت إنه يظهر عناصر من الحركة "يسلبون شاحنة مساعدات"، واتهام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحركة بحرمان سكان غزة من المساعدات الإنسانية وعرقلة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين.



ونشرت القيادة المركزية الأمريكية نشرت فيديو،أمس السبت، مدعية أن طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 رصدت الحادث أثناء مراقبتها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.



رام الله - دنيا الوطننفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان رسمي، الاتهامات التي صدرت عن القيادة المركزية الأمريكية بشأن ما زُعم من "نهب شاحنة مساعدات" في شمال خان يونس، ووصفتها بأنها ادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة. وأكدت الحركة أن الهدف من هذه الاتهامات هو تبرير تقليص المساعدات الإنسانية وتغطية فشل المجتمع الدولي في إنهاء الحصار وتجويع المدنيين في غزة.وقالت حماس إن الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة قدمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى أثناء تأمينها قوافل الإغاثة الإنسانية، وأن الفوضى التي رافقت وجود الاحتلال الإسرائيلي كانت وراء أي مشاكل، مشددة على أن أي من المؤسسات الدولية أو السائقين لم يقدّم بلاغًا عن حادثة سرقة.واعتبرت الحركة أن الطائرات المسيرة الأمريكية لم ترصد الانتهاكات اليومية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، بما في ذلك استهداف المدنيين وقتل 254 فلسطينيًا منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم 105 أطفال و37 امرأة و9 مسنّين، وإصابة 595 آخرين. كما أشارت حماس إلى استمرار النسف والتدمير المنهجي لمنازل المدنيين ومنع إدخال الوقود والبروتينات الأساسية، وأن ما يدخل غزة يوميًا من شاحنات مساعدات لا يتجاوز 135 شاحنة، بينما تتجه البقية لشاحنات تجارية لا يقدر المواطنون على شرائها.