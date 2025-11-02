وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والحكومة اللبنانية تماطل

رام الله - دنيا الوطنوجّه وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، تحذيرًا جديدًا إلى لبنان، ملوّحًا بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في حال استمر ما وصفه بـ"استفزازات حزب الله"، ومؤكدًا أن إسرائيل "لن تتردد في استهداف العاصمة بيروت" إذا تعرّضت أي بلدة في شمال البلاد لهجوم.وقال كاتس في تصريحات نقلتها القناة الإسرائيلية الـ14 إن "حزب الله يلعب بالنار"، متهمًا السلطات اللبنانية بـ"المماطلة والتقاعس عن تنفيذ التزاماتها"، ومشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية مطالَبة بنزع سلاح الحزب وإخراجه من الجنوب.وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستعمّق عملياتها في لبنان وتنفذ أقصى الإجراءات العسكرية اللازمة لضمان أمن سكان الشمال، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على بيروت لإجبارها على كبح نشاط حزب الله، وقال: "نمنح المساعي الدبلوماسية فرصة، لكننا مستعدون للتحرك متى تطلب الأمر".وأكد كاتس أن المبعوثين الأميركيين نقلوا إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة واضحة مفادها أن إسرائيل لن تقبل باستمرار تهديدات الحزب أو إعادة بناء قدراته العسكرية في الجنوب.تأتي تصريحات كاتس وسط تصعيد ميداني متزايد في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة، حيث كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية والمدفعية على مناطق حدودية عدة، قائلة إنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله.وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "إعادة تسليح حزب الله تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل ومستقبل لبنان"، معتبرًا أن "الإرهاب ترسخ في لبنان، وإزالته ضرورة لاستقرار المنطقة"، وفق تعبيره.كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي يدرس رفع توصية للحكومة باتخاذ إجراءات عسكرية جديدة لإضعاف حزب الله، في ظل ما تقول تل أبيب إنه "سعي الحزب لإعادة تأهيل قدراته استعدادًا لهجمات مستقبلية".