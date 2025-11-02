دولي

وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والحكومة اللبنانية تماطل

رام الله - دنيا الوطن
وجّه وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، تحذيرًا جديدًا إلى لبنان، ملوّحًا بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في حال استمر ما وصفه بـ"استفزازات حزب الله"، ومؤكدًا أن إسرائيل "لن تتردد في استهداف العاصمة بيروت" إذا تعرّضت أي بلدة في شمال البلاد لهجوم.

وقال كاتس في تصريحات نقلتها القناة الإسرائيلية الـ14 إن "حزب الله يلعب بالنار"، متهمًا السلطات اللبنانية بـ"المماطلة والتقاعس عن تنفيذ التزاماتها"، ومشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية مطالَبة بنزع سلاح الحزب وإخراجه من الجنوب.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستعمّق عملياتها في لبنان وتنفذ أقصى الإجراءات العسكرية اللازمة لضمان أمن سكان الشمال، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على بيروت لإجبارها على كبح نشاط حزب الله، وقال: "نمنح المساعي الدبلوماسية فرصة، لكننا مستعدون للتحرك متى تطلب الأمر".

وأكد كاتس أن المبعوثين الأميركيين نقلوا إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة واضحة مفادها أن إسرائيل لن تقبل باستمرار تهديدات الحزب أو إعادة بناء قدراته العسكرية في الجنوب.

تأتي تصريحات كاتس وسط تصعيد ميداني متزايد في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة، حيث كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية والمدفعية على مناطق حدودية عدة، قائلة إنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "إعادة تسليح حزب الله تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل ومستقبل لبنان"، معتبرًا أن "الإرهاب ترسخ في لبنان، وإزالته ضرورة لاستقرار المنطقة"، وفق تعبيره.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي يدرس رفع توصية للحكومة باتخاذ إجراءات عسكرية جديدة لإضعاف حزب الله، في ظل ما تقول تل أبيب إنه "سعي الحزب لإعادة تأهيل قدراته استعدادًا لهجمات مستقبلية".

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

مصرع 23 شخصاً بانفجار في متجر بالمكسيك

بريطانيا: 10 مصابين بينهم 9 في حالة حرجة بهجوم طعن جماعي على قطار

مادورو لـ ترامب: &quot;كفى فاشية&quot;

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب اتهامات بـ&quot;قتل المسيحيين&quot;

كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي &quot;أحلام يقظة&quot;

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

