الاحتلال يواصل خروقاته: تفجيرات وقصف في غزة وخان يونس رغم سريان وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ عمليات قصف ونسف استهدفت منازل المواطنين في عدة مناطق من قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرق مدينة غزة، تزامناً مع عمليات نسف متواصلة لمنازل المواطنين في حيي الزيتون والشجاعية. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق حي التفاح، فيما شهدت مناطق شرق خان يونس وجباليا عمليات مماثلة من القصف والنسف.وفي مدينة رفح جنوب القطاع، شنّ طيران الاحتلال ثلاث غارات جوية استهدفت أحياء سكنية، تزامناً مع إطلاق نار كثيف من الآليات المتمركزة على الحدود الشرقية.وأشارت مصادر طبية إلى أن مشافي القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية جثامين 22 شهيداً، بينهم خمسة جدد و17 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى تسعة مصابين.وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 68,858 شهيداً و170,664 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وثّقت الجهات الصحية 226 شهيداً و594 مصاباً، إضافة إلى 499 جثماناً تم انتشالهم من مناطق الدمار، فيما تسلمت الطواقم الطبية 30 جثماناً من الاحتلال، ليرتفع عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 225.وتأتي هذه التطورات وسط تنديد واسع باستمرار خروقات الاحتلال، في وقت تؤكد فيه الفصائل الفلسطينية أن استمرار الاعتداءات يهدد بانهيار اتفاق التهدئة الهش في القطاع.