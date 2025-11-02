دولي

بريطانيا: 10 مصابين بينهم 9 في حالة حرجة بهجوم طعن جماعي على قطار

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة البريطانية أن عشرة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، بينهم تسعة في حالة حرجة، جراء هجوم طعن جماعي وقع مساء السبت على متن قطار كان متجهاً إلى لندن عبر مقاطعة كامبريدجشير شرقي إنجلترا.

وقالت شرطة النقل البريطانية في بيان صدر فجر الأحد إن الحادث "كبير"، وإن وحدة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيقات لتحديد ملابساته ودوافع المنفذين. وأضاف البيان: "نُقل عشرة أشخاص إلى المستشفى، ويُعتقد أن تسعة منهم مصابون بإصابات تهدد الحياة".

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن عناصر مسلحة هرعت إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ عند الساعة 7:39 مساء بالتوقيت المحلي، وتم إيقاف القطار في محطة هانتينغدون، حيث تم اعتقال رجلين مشتبه بهما على الفور.

ووفقاً لشهود عيان، كان أحد المهاجمين يحمل سكيناً كبيرة، فيما سادت حالة من الهلع بين الركاب الذين حاول بعضهم الاختباء داخل الحمامات، بينما أصيب آخرون بجروح أثناء التدافع للهرب.

وأظهرت مشاهد من موقع الحادث عشرات سيارات الإسعاف والطوارئ، فيما نقلت خدمة إسعاف شرق بريطانيا العديد من المصابين جواً وبراً إلى مستشفيات المنطقة.

من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الهجوم بأنه "حادث مروع يثير قلقاً بالغاً"، معرباً عن تضامنه مع الضحايا وشكره لفرق الطوارئ على سرعة الاستجابة، وداعياً المواطنين في المنطقة إلى "اتباع تعليمات الشرطة".

كما أكد عمدة كامبريدجشير وبيتربورو بول بريستو أن السلطات تلقت تقارير عن "مشاهد مروعة" على متن القطار، متعهداً بمتابعة التحقيقات حتى تتضح تفاصيل الحادث.

وأعلنت شركة ساوث وسترن رايلويز المشغلة للقطار تعليق جميع خطوطها مؤقتاً، محذّرة من اضطرابات واسعة في حركة القطارات في شرق بريطانيا واسكتلندا.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً حاداً في جرائم الطعن منذ أكثر من عقد، رغم تشديد القوانين على حمل الأسلحة البيضاء، إذ تصف الحكومة هذه الظاهرة بأنها "أزمة وطنية" تسعى إلى القضاء عليها عبر حملات مصادرة الأسلحة وتشديد العقوبات.

