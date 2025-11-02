عربي

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط توم باراك، إن استمرار الضربات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان مرتبط ببقاء سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن "آلاف الصواريخ المنتشرة في الجنوب ما تزال تهدد إسرائيل"، مؤكداً أن "لا وقت أمام لبنان، وعليه التحرك سريعاً لحصر السلاح بيد الدولة".

وأوضح باراك، خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة في البحرين، أن إنهاء التصعيد بين لبنان وإسرائيل ممكن إذا تم نزع سلاح حزب الله، مضيفاً: "لن تكون هناك مشكلة بين البلدين حين تصبح الدولة اللبنانية صاحبة القرار الوحيد في استخدام السلاح".

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن حزب الله يهيمن على مقدرات البلاد، قائلاً إن الحزب "يجني أموالاً تفوق موازنة الجيش اللبناني"، فيما تواجه المؤسسات والمصارف اللبنانية أزمات متراكمة، واصفاً لبنان بأنه "دولة فاشلة تتحكم فيها منظمة إرهابية".

وأضاف باراك أن بلاده "لن تتورط أكثر في صراع داخلي لبناني"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية استئناف الحوار بين بيروت وتل أبيب، مؤكداً أن إسرائيل "مستعدة للتوصل إلى اتفاق حدودي".

وفي تصريح لافت، قال باراك إن "دمشق ستصل إلى تل أبيب أولاً، وستُظهر الطريق الذي يمكن للبنان أن يسلكه"، في إشارة إلى المسار التفاوضي السوري – الإسرائيلي الجاري بوساطة أميركية.

ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قتل أحد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله في قصف على مدينة النبطية، موضحاً أن القتيل كان يخطط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويعمل على إعادة بناء البنية التحتية للحزب في الجنوب.

كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارات إسرائيلية أخرى على الجنوب والبقاع أسفرت عن مقتل شخصين، ما يرفع عدد الضحايا اللبنانيين منذ مطلع الشهر إلى 26 قتيلاً.

وفي المقابل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده "مستعدة للتفاوض مع إسرائيل لاستعادة الأراضي المحتلة"، لكنه اتهم تل أبيب بـ"الرد على مبادرات السلام بمزيد من الاعتداءات"، مشيراً إلى أن أي تفاوض "يحتاج إلى إرادة متبادلة وشروط واضحة".

ويأتي هذا التصعيد مع اقتراب الذكرى الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، والذي نص على انسحاب إسرائيل من المناطق الحدودية وتفكيك بنية حزب الله العسكرية جنوب الليطاني، في وقت تواجه فيه الحكومة اللبنانية تحديات داخلية لتنفيذ خطة نزع سلاح الحزب التي أُقرت في أغسطس الماضي ورفضها حزب الله بشدة.

أخبار ذات صلة

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

&quot;هدية مصر للعالم&quot;.. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)

"هدية مصر للعالم".. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

"الأونروا":عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

منوعات

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

عربي

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان