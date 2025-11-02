الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة.