اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

رام الله - دنيا الوطنيستعد الرئيس السوري أحمد الشرع للقيام بزيارة رسمية إلى واشنطن في العاشر من نوفمبر الجاري، لتوقيع وثيقة انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل تاريخي في العلاقات السورية – الأميركية بعد عقود من القطيعة.وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين، إن الرئيس الشرع سيوقع الاتفاق إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن التحالف الذي تشكّل عام 2014 يضم أكثر من 80 دولة.وأضاف باراك أن انضمام سوريا "يمثل نقلة كبيرة ويعكس تغيراً في موقع دمشق ضمن النظام الدولي"، مؤكداً أن واشنطن تسعى لأن تكون جميع الأطراف شركاء في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تسريبات إعلامية أفادت بأن البيت الأبيض يستعد لاستضافة الرئيس السوري في أول زيارة لرئيس سوري إلى العاصمة الأميركية في التاريخ الحديث، بعد لقائه الأول مع ترامب في الرياض خلال مايو الماضي.من جهة أخرى، كشف باراك أن محادثات سورية – إسرائيلية تُجرى حالياً بوساطة أميركية، مشيراً إلى أن الطرفين "على وشك التوصل إلى اتفاق أمني"، دون تحديد موعد للإعلان عنه.ووفق مصادر دبلوماسية نقلتها وكالة "رويترز"، تضغط واشنطن لإبرام تفاهم أمني بين دمشق وتل أبيب قبل زيارة الشرع المرتقبة، بهدف ضمان وقف الضربات الإسرائيلية وانسحاب القوات من جنوب سوريا.وتُعد زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والأولى من نوعها إلى البيت الأبيض، في مؤشر على انفتاح سياسي جديد تسعى من خلاله دمشق إلى استعادة علاقاتها مع القوى الغربية بعد سنوات من العزلة خلال حكم بشار الأسد.ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في السياسة السورية، مع محاولة الحكومة الانتقالية بقيادة الشرع إعادة إدماج سوريا في المنظومة الدولية وموازنة علاقاتها بين الشرق والغرب، في وقت تتجه فيه الجهود الإقليمية نحو تسوية أوسع لأزمات المنطقة.