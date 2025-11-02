دولي

مادورو لـ ترامب: "كفى فاشية"

رام الله - دنيا الوطن
ردّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، بشدة على الاتهامات الأميركية التي تزعم تورط بلاده في تهريب المخدرات، واصفاً تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الفاشية"، ومؤكداً أن واشنطن تختلق ذرائع "لتبرير حرب جديدة ضد فنزويلا ونهب ثرواتها النفطية".

وقال مادورو في كلمة أمام اجتماع لبرلمانيين من منطقة الكاريبي في كاراكاس:

"فنزويلا بريئة. ما تفعله الولايات المتحدة ليس سوى محاولة لشرعنة حرب وتغيير نظام وسرقة ثروتنا النفطية الهائلة. كفى تهديدات، كفى فاشية".

وجاءت تصريحات مادورو بعد أسابيع من هجمات أميركية متكررة على قوارب سريعة قبالة السواحل الفنزويلية، تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية. وأسفرت العمليات عن مقتل عشرات الأشخاص، وفق تقارير إعلامية، وسط انتقادات واسعة لغياب الأساس القانوني الذي تستند إليه تلك الإجراءات.

وحذّر مادورو في تصريحات سابقة من تدخل عسكري أميركي مباشر، قائلاً إن إدارة ترامب "تختلق حرباً مفتوحة ضد فنزويلا". وأشار إلى أن تصاعد التوتر بين البلدين يرتبط بـ"امتلاك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم ورابع أكبر احتياطي غاز"، وهو ما يجعلها "هدفاً دائماً للأطماع الأميركية".

وتتهم الولايات المتحدة حكومة مادورو بتحويل البلاد إلى "دولة مخدرات"، والتعاون مع عصابات كولومبية ضمن ما يُعرف بـ"كارتل الشمس" - وهي شبكة يُزعم أنها تضم مسؤولين عسكريين فنزويليين كبارًا متورطين في تهريب المخدرات إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وفي المقابل، نفى ترامب الجمعة أن يكون قد أمر بشن ضربات داخل الأراضي الفنزويلية، لكنه أقرّ بأن البحرية الأميركية "تتعامل مع تهديدات محتملة في البحر الكاريبي".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت مؤخرًا عن وثائق تشير إلى أن حكومة مادورو طلبت أسلحة متطورة من روسيا، بينها صواريخ ورادارات وطائرات، وسط مؤشرات على حشد عسكري أميركي متزايد في المنطقة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ ترامب سلسلة من الإجراءات العقابية ضد فنزويلا، شملت مضاعفة المكافأة الأميركية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار، وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي، عبر نشر حاملة طائرات وسفن حربية قرب السواحل الفنزويلية، إضافة إلى إرسال سفينة صواريخ إلى ترينيداد وتوباغو على بعد أقل من عشرة كيلومترات من فنزويلا.

