عربي

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد أربعة لبنانيين وأصيب ثلاثة آخرون، مساء السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في بلدة كفر رمان، قضاء النبطية، جنوب لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل قبل نحو عام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة أطلقت صاروخًا موجهًا نحو سيارة رباعية الدفع على الطريق الشرقي للبلدة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وسقوط الضحايا الذين كانوا على متنها. وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الأولية للغارة بلغت أربعة شهداء وثلاثة جرحى.

تأتي هذه الغارة في ظل تصعيد إسرائيلي متزايد منذ الأسبوع الماضي، إذ كثّفت تل أبيب هجماتها الجوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة لـ"حزب الله" في الجنوب، وأدت خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده إلى استشهاد 26 شخصًا، بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وكانت الحرب التي اندلعت بين إسرائيل و"حزب الله" في أيلول/سبتمبر 2024 قد أوقعت أكثر من 4 آلاف شهيد و17 ألف جريح، قبل أن تُتوصل بوساطة أميركية وفرنسية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته. غير أن إسرائيل، وفق الجانب اللبناني، انتهكت الاتفاق أكثر من 4500 مرة منذ توقيعه، عبر الغارات الجوية وإبقاء قواتها في خمس نقاط استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية.

وجاء القصف الأخير بعد ساعات من زيارة الموفد الأميركي توم باراك إلى بيروت، حيث دعا السلطات اللبنانية إلى "فتح قنوات حوار مباشرة مع إسرائيل لخفض التوترات"، وهو ما اعتبرته أوساط لبنانية "ضغطًا سياسيا لتقديم تنازلات في ظل العدوان المتواصل".

واتهم الرئيس اللبناني جوزاف عون، في تصريحات الجمعة، إسرائيل بالرد على دعوات بلاده للحوار بـ"تكثيف الغارات وارتكاب جرائم جديدة بحق المدنيين"، مؤكدًا أن لبنان "لن يقبل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأي شبر من أراضيه".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024 على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تقدمت إليها خلال الحرب، مقابل ابتعاد حزب الله جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر لاحقًا، خصوصًا بعد قرار الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي –بضغط أميركي– نزع سلاح حزب الله، وهو ما رفضه الحزب واصفًا القرار بأنه "خطيئة وطنية".

ويحذر مراقبون من أن استمرار الخروقات الإسرائيلية قد يعيد إشعال جبهة الجنوب، وسط مخاوف من تجدد الحرب الشاملة التي أنهكت لبنان العام الماضي، وأدخلته في واحدة من أسوأ أزماته الأمنية والاقتصادية منذ عقود.

أخبار ذات صلة

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

&quot;هدية مصر للعالم&quot;.. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)

"هدية مصر للعالم".. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

"الأونروا":عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

منوعات

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

عربي

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان