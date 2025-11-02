أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

رام الله - دنيا الوطناستشهد أربعة لبنانيين وأصيب ثلاثة آخرون، مساء السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في بلدة كفر رمان، قضاء النبطية، جنوب لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل قبل نحو عام.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة أطلقت صاروخًا موجهًا نحو سيارة رباعية الدفع على الطريق الشرقي للبلدة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وسقوط الضحايا الذين كانوا على متنها. وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الأولية للغارة بلغت أربعة شهداء وثلاثة جرحى.تأتي هذه الغارة في ظل تصعيد إسرائيلي متزايد منذ الأسبوع الماضي، إذ كثّفت تل أبيب هجماتها الجوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة لـ"حزب الله" في الجنوب، وأدت خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده إلى استشهاد 26 شخصًا، بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.وكانت الحرب التي اندلعت بين إسرائيل و"حزب الله" في أيلول/سبتمبر 2024 قد أوقعت أكثر من 4 آلاف شهيد و17 ألف جريح، قبل أن تُتوصل بوساطة أميركية وفرنسية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته. غير أن إسرائيل، وفق الجانب اللبناني، انتهكت الاتفاق أكثر من 4500 مرة منذ توقيعه، عبر الغارات الجوية وإبقاء قواتها في خمس نقاط استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية.وجاء القصف الأخير بعد ساعات من زيارة الموفد الأميركي توم باراك إلى بيروت، حيث دعا السلطات اللبنانية إلى "فتح قنوات حوار مباشرة مع إسرائيل لخفض التوترات"، وهو ما اعتبرته أوساط لبنانية "ضغطًا سياسيا لتقديم تنازلات في ظل العدوان المتواصل".واتهم الرئيس اللبناني جوزاف عون، في تصريحات الجمعة، إسرائيل بالرد على دعوات بلاده للحوار بـ"تكثيف الغارات وارتكاب جرائم جديدة بحق المدنيين"، مؤكدًا أن لبنان "لن يقبل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأي شبر من أراضيه".وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024 على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تقدمت إليها خلال الحرب، مقابل ابتعاد حزب الله جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر لاحقًا، خصوصًا بعد قرار الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي –بضغط أميركي– نزع سلاح حزب الله، وهو ما رفضه الحزب واصفًا القرار بأنه "خطيئة وطنية".ويحذر مراقبون من أن استمرار الخروقات الإسرائيلية قد يعيد إشعال جبهة الجنوب، وسط مخاوف من تجدد الحرب الشاملة التي أنهكت لبنان العام الماضي، وأدخلته في واحدة من أسوأ أزماته الأمنية والاقتصادية منذ عقود.