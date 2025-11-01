الأردن ومصر تتفقان على تدريب قوة شرطية فلسطينية لغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، عن اتفاق بين الأردن ومصر لتدريب قوة شرطية فلسطينية للانتشار في قطاع غزة، في إطار خطة السلام الإقليمية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة أفق سياسي لحل الدولتين. وأوضح الصفدي أن الأطراف المعنية "في طور التحضيرات لذلك"، مؤكدًا رفض بلاده لأي وجود لقوة غربية لحكم أو إدارة القطاع.وخلال جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة الحادية والعشرين لحوار المنامة 2025، شدد الصفدي على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكد أن إيجاد أفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.من جهته، أوضح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية،قبل أيام، أن الأردن ومصر مستعدان لتدريب قوات الشرطة الفلسطينية المحلية، مؤكداً أن الهدف هو حفظ السلام وليس فرضه، مشيرًا إلى أن أي دور عسكري مسلح مباشر للأردن في غزة غير وارد، نظراً لقرب الأردن السياسي من التطورات في القطاع. وأضاف الملك أن الدول العربية المشاركة في الخطة تراهن على التزام حماس بالتخلي عن أي دور سياسي في غزة، معرباً عن تفاؤل جزئي بقدرة مصر وقطر على ضمان ذلك.