إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص مستوطنين في قرية المنيا

رام الله - دنيا الوطنأُصيب ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم السبت برصاص مستوطنين إسرائيليين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.و قال رئيس مجلس قروي المنيا، زايد كوازبة، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا المواطنين في محيط القرية، وأطلقوا النار بشكل مباشر عليهم، ما أدى إلى إصابة الثلاثة. وأضاف أن المستوطنين أقدموا على رعي مواشيهم بين أشجار الزيتون، في خطوة استفزازية تهدف إلى تهجير الأهالي والسيطرة على الأراضي المحاذية للمستوطنات في المنطقة.وأشار كوازبة إلى أن قوات الاحتلال تواجدت في المكان وقدّمت الحماية للمستوطنين، ما زاد من حالة التوتر والخوف بين الأهالي.ويتعرض المزارعون في قرية المنيا لاعتداءات متكررة من المستوطنين تشمل اقتحام الأراضي، وقطع الأشجار، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، ويخشى الأهالي من تصاعد هذه الاعتداءات خلال موسم قطف الزيتون في ظل غياب الحماية الدولية واستمرار تواطؤ قوات الاحتلال مع المستوطنين.