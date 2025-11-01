مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

ثانياً، التواصل المباشر مع قيادة حزب الله لإيجاد صيغة سياسية ـ أمنية برعاية دولية لمسألة سلاحه شمال الليطاني.

ثالثاً، بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط اللبنانية المحتلة بالتوازي مع بدء حل مسألة سلاح حزب الله شمال الليطاني. رابعاً، إجراء ترسيم شامل للحدود البرية مع إسرائيل، بما في ذلك طرح وساطة مصرية لحل مسألة مزارع شبعا مع سوريا.



وتسعى القاهرة، وفق الخطة، إلى تعزيز البعد الإقليمي من خلال التنسيق بين طهران والرياض، بهدف تحييد لبنان عن التجاذبات الإقليمية، مع إبقاء سلاح "حزب الله" ضمن ما تصفه بـ"الخمول الاستراتيجي"، أي دون استخدامه أو تطويره.





وتشير المصادر إلى أن المبادرة المصرية، التي تعتمد معادلة "الأمن مقابل الهدوء"، تسعى لإعادة التموضع العربي في الملف اللبناني وفتح مسار تفاوضي يحد من التصعيد، ويعيد للبنان مكانته كدولة حوارية، بعيداً عن أن يكون ساحة صراع إقليمي.



وفي المقابل، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن دوائر الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية تتهم حزب الله بمواصلة إعادة تجهيز ترسانته العسكرية، وأن إسرائيل نفذت أكثر من ألف عملية استهداف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، محذرة من احتمال التحرك من جانب واحد إذا استمرت بيروت في التردد. كما أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عن استمرار التهديدات العسكرية، بينما دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال زيارته بيروت إلى تحويل الهدنة إلى سلام دائم، مع التأكيد على ضرورة إلقاء حزب الله سلاحه.



على الصعيد اللبناني، نقلت صحيفة "اللواء" اللبنانية عن مصادر في قصر بعبدا أن المفاوضات مع إسرائيل تقتصر على الجانب الأمني، بهدف تثبيت وقف الخروقات والانسحاب من المناطق المحتلة، مع إمكانية إشراك موظفين مدنيين أو خبراء تقنيين في اللجنة الإشرافية على وقف الأعمال العدائية، دون تمثيل سياسي مباشر للبنان في المفاوضات. كما وافق حزب الله على إشراك مدنيين في هذا الإطار، فيما يستمر التوتر على الأرض مع استمرار الخروقات الإسرائيلية.



