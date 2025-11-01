عربي

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن مبادرة مصرية تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اللبنانية ـ الإسرائيلية، تقوم على موازنة بين الأمن والسياسة والإطار الإقليمي، في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبنان.

وفق الخطة المصرية، التي حملها مدير المخابرات العامة حسن رشاد إلى كبار المسؤولين، تهدف المبادرة إلى تثبيت وقف إطلاق النار مع انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس التي لا تزال تحت سيطرتها، مقابل التزام "حزب الله" بتجميد نشاطاته العسكرية جنوب نهر الليطاني. كما تتضمن المبادرة إنشاء آلية تفاوضية برعاية عربية ـ تركية لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومنع أي خروقات، مع إشراف ميداني عربي ـ إسلامي جزئي كبديل عن الدور التقليدي للأمم المتحدة.

وتركز الخطة على عدة محاور أساسية وفق مصادر دبلوماسية: أولاً، التفاهم على هدنة تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر، يتم خلالها وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية نهائياً وتسليم الأسرى، مقابل إنهاء وجود حزب الله في جنوب الليطاني بشكل كامل.
 ثانياً، التواصل المباشر مع قيادة حزب الله لإيجاد صيغة سياسية ـ أمنية برعاية دولية لمسألة سلاحه شمال الليطاني.
ثالثاً، بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط اللبنانية المحتلة بالتوازي مع بدء حل مسألة سلاح حزب الله شمال الليطاني. رابعاً، إجراء ترسيم شامل للحدود البرية مع إسرائيل، بما في ذلك طرح وساطة مصرية لحل مسألة مزارع شبعا مع سوريا.

وتسعى القاهرة، وفق الخطة، إلى تعزيز البعد الإقليمي من خلال التنسيق بين طهران والرياض، بهدف تحييد لبنان عن التجاذبات الإقليمية، مع إبقاء سلاح "حزب الله" ضمن ما تصفه بـ"الخمول الاستراتيجي"، أي دون استخدامه أو تطويره.

 وتشير المصادر إلى أن المبادرة المصرية، التي تعتمد معادلة "الأمن مقابل الهدوء"، تسعى لإعادة التموضع العربي في الملف اللبناني وفتح مسار تفاوضي يحد من التصعيد، ويعيد للبنان مكانته كدولة حوارية، بعيداً عن أن يكون ساحة صراع إقليمي.

وفي المقابل، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن دوائر الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية تتهم حزب الله بمواصلة إعادة تجهيز ترسانته العسكرية، وأن إسرائيل نفذت أكثر من ألف عملية استهداف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، محذرة من احتمال التحرك من جانب واحد إذا استمرت بيروت في التردد. كما أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عن استمرار التهديدات العسكرية، بينما دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال زيارته بيروت إلى تحويل الهدنة إلى سلام دائم، مع التأكيد على ضرورة إلقاء حزب الله سلاحه.

على الصعيد اللبناني، نقلت صحيفة "اللواء" اللبنانية عن مصادر في قصر بعبدا أن المفاوضات مع إسرائيل تقتصر على الجانب الأمني، بهدف تثبيت وقف الخروقات والانسحاب من المناطق المحتلة، مع إمكانية إشراك موظفين مدنيين أو خبراء تقنيين في اللجنة الإشرافية على وقف الأعمال العدائية، دون تمثيل سياسي مباشر للبنان في المفاوضات. كما وافق حزب الله على إشراك مدنيين في هذا الإطار، فيما يستمر التوتر على الأرض مع استمرار الخروقات الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

&quot;هدية مصر للعالم&quot;.. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)

"هدية مصر للعالم".. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

"الأونروا":عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

منوعات

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

عربي

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان