كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي "أحلام يقظة"

هاجمت كوريا الشمالية تصريحات سيؤول بشأن مناقشة ملف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية خلال القمة المرتقبة مع الصين، ووصفتها بأنها "أحلام يقظة" لا يمكن أن تتحقق أبداً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية السبت.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي يُعقد في مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية، حيث أعلنت سيؤول أن القمة ستتناول قضايا أمنية أبرزها نزع السلاح النووي.

وردّت بيونغ يانغ ببيان نُقل عن نائب وزير الخارجية باك ميونغ-هو، قال فيه إن "جمهورية كوريا الجنوبية لا تزال تجهل الواقع، إذ إن محاولتها إنكار مكانة كوريا الشمالية كدولة نووية والتحدث عن نزع السلاح النووي ليست سوى وهم بعيد عن المنطق".

وأضاف البيان أن بيونغ يانغ ستواصل إظهار أن الحديث عن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية هو "مجرد أضغاث أحلام لن تتحقق أبداً"، في إشارة إلى تمسكها ببرنامجها النووي كجزء من استراتيجيتها الدفاعية في مواجهة ما تصفه بـ"التهديدات الأمريكية وحلفائها في المنطقة".

ويأتي هذا التصعيد قبل ساعات من القمة الصينية-الكورية الجنوبية، التي يُتوقع أن تركز على التوترات الإقليمية والعلاقات مع كوريا الشمالية، وسط تصاعد التوترات في شرق آسيا بشأن الأمن النووي والردع العسكري.

