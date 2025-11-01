دولي

رئيسة تنزانيا تفوز بانتخابات الرئاسة بـ97.6% من الأصوات

رئيسة تنزانيا تفوز بانتخابات الرئاسة بـ97.6% من الأصوات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في تنزانيا، اليوم السبت، فوز الرئيسة سامية صولحو حسن بولاية جديدة بعد حصولها على 97.6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت وسط توتر سياسي واحتجاجات دامية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وبحسب النتائج الرسمية التي بُثت عبر التلفزيون التنزاني، فقد هيمنت صولحو حسن على جميع الدوائر الانتخابية، فيما من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم بالعاصمة دار السلام.

ويأتي هذا الفوز الساحق في ظل أجواء مشحونة، إذ شهدت البلاد منذ يوم الأربعاء تظاهرات عنيفة اندلعت احتجاجاً على استبعاد أبرز مرشحي المعارضة ومنعهم من خوض السباق الرئاسي، ما دفع قوات الأمن إلى فرض حظر تجول ليلي في العاصمة التجارية.

وقالت المعارضة إن مئات القتلى سقطوا خلال الاحتجاجات، بينما تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في ثلاث مدن، معتبرة أن الأوضاع "تثير القلق البالغ".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق نزيه وشامل بشأن التقارير التي تحدثت عن استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن.

من جانبها، نفت الحكومة التنزانية الاتهامات، إذ قال وزير الخارجية محمود ثابت كومبو إن أرقام الضحايا التي أعلنتها المعارضة "مبالغ فيها للغاية"، مؤكداً أن الشرطة التزمت ضبط النفس.

وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية بريطانيا وكندا والنرويج عن قلقهم من تدهور الوضع في تنزانيا، ودعوا السلطات إلى احترام حرية الرأي والتجمع السلمي.

وشهدت الانتخابات الأخيرة انقطاعاً في خدمات الإنترنت، إلى جانب انتشار واسع لقوات الأمن في المدن الكبرى، في وقت يرى فيه مراقبون أن فوز صولحو حسن يعزز قبضتها السياسية على الحكم، لكنه يضع البلاد أمام تحديات داخلية تتعلق بالاستقرار وحقوق الإنسان.

