"هدية مصر للعالم".. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)

"هدية مصر للعالم".. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)
رام الله - دنيا الوطن
يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، في احتفالية عالمية تشارك فيها 79 بعثة رسمية، بينها 39 وفداً يرأسها ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً ثقافياً فريداً في تاريخ الحضارة الإنسانية، يجسد اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، ويعكس الدور الريادي لمصر في المجالين الثقافي والإنساني، بحسب ما ورد في البيان.

ويأتي الافتتاح بعد أكثر من عقدين من العمل المتواصل على إنشاء المتحف، الذي يعد الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، إذ يمتد تاريخه إلى أكثر من خمسة آلاف عام ويضم آثاراً تغطي أكثر من ثلاثين أسرة فرعونية، بينها المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، أن حفل الافتتاح يشهد حضور ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء من دول عدة، بينها الأردن والبحرين والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وبلجيكا وإسبانيا والدنمارك واليابان وتايلاند ولوكسمبورغ وموناكو.

كما يحضر رؤساء كلٍّ من فلسطين وجيبوتي والصومال وألمانيا والبرتغال وكرواتيا وقبرص وأرمينيا وألبانيا وبلغاريا والكونغو الديمقراطية وغانا وإريتريا، إلى جانب رئيسي المجلس الرئاسي الليبي ومجلس القيادة اليمني.

ويشارك كذلك رؤساء وزراء من اليونان والمجر وبلجيكا وهولندا والكويت ولبنان وأوغندا، إضافةً إلى وفود وزارية وبرلمانية من الجزائر وقطر والمغرب وتونس وأوزبكستان وأذربيجان وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية.

وأشار الشناوي إلى أن الحفل سيشهد أيضاً حضوراً رفيعاً من المنظمات الإقليمية والدولية، من بينها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الثقافية العالمية.

ويؤكد هذا الحضور الدولي غير المسبوق، بحسب البيان، مكانة مصر كجسر حضاري يجمع بين الماضي العريق والحاضر المبدع والمستقبل المزدهر، ويبرز اهتمام العالم المتجدد بالحضارة المصرية ودورها في إثراء التراث الإنساني.

ومن المقرر أن يُفتح المتحف أبوابه أمام الجمهور ابتداءً من الثلاثاء المقبل، ليستكشف الزوار أكثر من 4500 قطعة أثرية تُعرض لأول مرة، في منشأة صممت لتكون معلماً عالمياً جديداً ومركز إشعاع ثقافي وسياحي لمصر والعالم.












