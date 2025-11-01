دولي

البنتاغون يمنح الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى

البنتاغون يمنح الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شبكة CNN أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) منحت موافقة مبدئية لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بعد تقييم خلص إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على المخزون الاستراتيجي الأميركي. ومع ذلك، يظل القرار النهائي بيد الرئيس دونالد ترامب.

ووفقًا للمصادر، فإن الصواريخ المقترح تزويد كييف بها يمكن أن تمنح القوات الأوكرانية قدرة هجومية غير مسبوقة لاستهداف منشآت عسكرية واستراتيجية داخل الأراضي الروسية، في حال أقر ترامب الصفقة. وأكدت القيادة العسكرية الأميركية جاهزيتها اللوجستية لتسليم دفعة محدودة من الصواريخ، لكنها تنتظر توجيهات البيت الأبيض لتحديد الحجم والتوقيت.

وفي المقابل، أعربت موسكو عن رفضها الشديد، حيث حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن أي تزويد لأوكرانيا بصواريخ توماهوك يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى "نتائج كارثية على الجميع".

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من لقاء ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، حيث طالب الأخير بدعم عسكري نوعي يغير موازين الحرب على الأرض. ورغم الانفتاح الأولي للرئيس الأميركي على الفكرة، أبدى لاحقًا حذرًا خشية أن يُنظر إلى الخطوة على أنها استفزاز مباشر لموسكو.

ويشير خبراء إلى أن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ سيحوّل الدعم الأميركي من مستوى دفاعي إلى قدرات هجومية بعيدة المدى، مما قد يفتح فصلًا جديدًا في النزاع ويزيد احتمالات التصعيد بين واشنطن وموسكو.

ويبلغ مدى صواريخ توماهوك نحو 1600 كيلومتر، ما يتيح لها استهداف منشآت استراتيجية داخل روسيا، بما في ذلك منشآت النفط والطاقة. ورغم التحفظات الحالية، تُظهر الإدارة الأميركية خططًا جاهزة لتنفيذ القرار فور صدوره، وسط مراقبة دقيقة لتطورات الحرب وردود الفعل الروسية.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

مصرع 23 شخصاً بانفجار في متجر بالمكسيك

مصرع 23 شخصاً بانفجار في متجر بالمكسيك

وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والحكومة اللبنانية تماطل

وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والحكومة اللبنانية تماطل

بريطانيا: 10 مصابين بينهم 9 في حالة حرجة بهجوم طعن جماعي على قطار

بريطانيا: 10 مصابين بينهم 9 في حالة حرجة بهجوم طعن جماعي على قطار

مادورو لـ ترامب: &quot;كفى فاشية&quot;

مادورو لـ ترامب: "كفى فاشية"

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب اتهامات بـ&quot;قتل المسيحيين&quot;

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب اتهامات بـ"قتل المسيحيين"

كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي &quot;أحلام يقظة&quot;

كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي "أحلام يقظة"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

"الأونروا":عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

منوعات

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

عربي

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان