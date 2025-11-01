البنتاغون يمنح الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى

رام الله - دنيا الوطنأفادت شبكة CNN أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) منحت موافقة مبدئية لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بعد تقييم خلص إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على المخزون الاستراتيجي الأميركي. ومع ذلك، يظل القرار النهائي بيد الرئيس دونالد ترامب.ووفقًا للمصادر، فإن الصواريخ المقترح تزويد كييف بها يمكن أن تمنح القوات الأوكرانية قدرة هجومية غير مسبوقة لاستهداف منشآت عسكرية واستراتيجية داخل الأراضي الروسية، في حال أقر ترامب الصفقة. وأكدت القيادة العسكرية الأميركية جاهزيتها اللوجستية لتسليم دفعة محدودة من الصواريخ، لكنها تنتظر توجيهات البيت الأبيض لتحديد الحجم والتوقيت.وفي المقابل، أعربت موسكو عن رفضها الشديد، حيث حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن أي تزويد لأوكرانيا بصواريخ توماهوك يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى "نتائج كارثية على الجميع".ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من لقاء ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، حيث طالب الأخير بدعم عسكري نوعي يغير موازين الحرب على الأرض. ورغم الانفتاح الأولي للرئيس الأميركي على الفكرة، أبدى لاحقًا حذرًا خشية أن يُنظر إلى الخطوة على أنها استفزاز مباشر لموسكو.ويشير خبراء إلى أن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ سيحوّل الدعم الأميركي من مستوى دفاعي إلى قدرات هجومية بعيدة المدى، مما قد يفتح فصلًا جديدًا في النزاع ويزيد احتمالات التصعيد بين واشنطن وموسكو.ويبلغ مدى صواريخ توماهوك نحو 1600 كيلومتر، ما يتيح لها استهداف منشآت استراتيجية داخل روسيا، بما في ذلك منشآت النفط والطاقة. ورغم التحفظات الحالية، تُظهر الإدارة الأميركية خططًا جاهزة لتنفيذ القرار فور صدوره، وسط مراقبة دقيقة لتطورات الحرب وردود الفعل الروسية.