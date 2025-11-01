دولي

ترامب ينفي نيته شن ضربات على فنزويلا وسط تقارير عن أهداف عسكرية محتملة

ترامب ينفي نيته شن ضربات على فنزويلا وسط تقارير عن أهداف عسكرية محتملة
رام الله - دنيا الوطن
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، اتخاذ أي قرار بشن ضربات عسكرية داخل فنزويلا، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أفادت بأنه أقر خطة لمهاجمة منشآت عسكرية في البلاد.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "لا"، رداً على سؤال حول الأمر، فيما أكدت مسؤولة البيت الأبيض آنا كيلي أن المصادر غير المعلنة التي نقلت التقرير "لا تعرف ما تتحدث عنه وأي إعلان رسمي سيصدر عن الرئيس نفسه".

وكانت صحيفتا "ميامي هيرالد" و"وول ستريت جورنال" نقلتا عن مصادر أميركية مطلعة أن الإدارة حددت أهدافاً محتملة تشمل منشآت عسكرية وموانئ ومطارات تستخدم لتهريب المخدرات، التي تقول واشنطن إنها تحت سيطرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وكبار المسؤولين في نظامه. وأوضحت المصادر أن تنفيذ الضربات قد يكون جواً خلال أيام أو ساعات، بينما لم يتم اتخاذ قرار بشأن ضربات برية بعد.

كما أشارت المصادر إلى أن الحملة تهدف إلى "قطع رأس" شبكات تهريب المخدرات، التي تصدر نحو 500 طن من الكوكايين سنوياً إلى أوروبا والولايات المتحدة، ومنع المسؤولين الفنزويليين من الإفلات من العدالة. ولم تكشف المصادر عما إذا كان مادورو نفسه مستهدفاً، لكنها أكدت أن "وقته ينفد"، وأن هناك أكثر من جنرال مستعد للقبض عليه وتسليمه.

يأتي ذلك في سياق تصعيد أميركي في المنطقة، حيث ضاعفت واشنطن وجودها العسكري في الكاريبي، وأرسلت حاملة الطائرات الأكبر في العالم إلى المنطقة، إضافة إلى سفينة حربية مزودة بصواريخ قرب ترينيداد وتوباغو على بعد نحو 10 كيلومترات من الساحل الفنزويلي.

ومنذ مطلع سبتمبر، نفذت الولايات المتحدة سلسلة غارات جوية ضد قوارب يشتبه بأنها تابعة لمهربي مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً على الأقل وفق أرقام أميركية.

من جانبه، اتهم مادورو واشنطن بمحاولة استخدام ذريعة مكافحة المخدرات لتغيير النظام والسيطرة على احتياطيات النفط، ودعا في وقت سابق إلى تجنب "حرب مجنونة" في المنطقة.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

مصرع 23 شخصاً بانفجار في متجر بالمكسيك

مصرع 23 شخصاً بانفجار في متجر بالمكسيك

وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والحكومة اللبنانية تماطل

وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والحكومة اللبنانية تماطل

بريطانيا: 10 مصابين بينهم 9 في حالة حرجة بهجوم طعن جماعي على قطار

بريطانيا: 10 مصابين بينهم 9 في حالة حرجة بهجوم طعن جماعي على قطار

مادورو لـ ترامب: &quot;كفى فاشية&quot;

مادورو لـ ترامب: "كفى فاشية"

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب اتهامات بـ&quot;قتل المسيحيين&quot;

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب اتهامات بـ"قتل المسيحيين"

كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي &quot;أحلام يقظة&quot;

كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي "أحلام يقظة"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

"الأونروا":عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

منوعات

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

عربي

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان