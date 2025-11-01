ترامب ينفي نيته شن ضربات على فنزويلا وسط تقارير عن أهداف عسكرية محتملة

رام الله - دنيا الوطننفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، اتخاذ أي قرار بشن ضربات عسكرية داخل فنزويلا، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أفادت بأنه أقر خطة لمهاجمة منشآت عسكرية في البلاد.وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "لا"، رداً على سؤال حول الأمر، فيما أكدت مسؤولة البيت الأبيض آنا كيلي أن المصادر غير المعلنة التي نقلت التقرير "لا تعرف ما تتحدث عنه وأي إعلان رسمي سيصدر عن الرئيس نفسه".وكانت صحيفتا "ميامي هيرالد" و"وول ستريت جورنال" نقلتا عن مصادر أميركية مطلعة أن الإدارة حددت أهدافاً محتملة تشمل منشآت عسكرية وموانئ ومطارات تستخدم لتهريب المخدرات، التي تقول واشنطن إنها تحت سيطرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وكبار المسؤولين في نظامه. وأوضحت المصادر أن تنفيذ الضربات قد يكون جواً خلال أيام أو ساعات، بينما لم يتم اتخاذ قرار بشأن ضربات برية بعد.كما أشارت المصادر إلى أن الحملة تهدف إلى "قطع رأس" شبكات تهريب المخدرات، التي تصدر نحو 500 طن من الكوكايين سنوياً إلى أوروبا والولايات المتحدة، ومنع المسؤولين الفنزويليين من الإفلات من العدالة. ولم تكشف المصادر عما إذا كان مادورو نفسه مستهدفاً، لكنها أكدت أن "وقته ينفد"، وأن هناك أكثر من جنرال مستعد للقبض عليه وتسليمه.يأتي ذلك في سياق تصعيد أميركي في المنطقة، حيث ضاعفت واشنطن وجودها العسكري في الكاريبي، وأرسلت حاملة الطائرات الأكبر في العالم إلى المنطقة، إضافة إلى سفينة حربية مزودة بصواريخ قرب ترينيداد وتوباغو على بعد نحو 10 كيلومترات من الساحل الفنزويلي.ومنذ مطلع سبتمبر، نفذت الولايات المتحدة سلسلة غارات جوية ضد قوارب يشتبه بأنها تابعة لمهربي مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً على الأقل وفق أرقام أميركية.من جانبه، اتهم مادورو واشنطن بمحاولة استخدام ذريعة مكافحة المخدرات لتغيير النظام والسيطرة على احتياطيات النفط، ودعا في وقت سابق إلى تجنب "حرب مجنونة" في المنطقة.