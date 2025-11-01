عربي

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، قراراً تاريخياً أكد فيه أن منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية "قد يشكل الحل الأكثر واقعية وجدوى" لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو نصف قرن، مجدداً في الوقت نفسه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لعام إضافي.

وصوّت 11 عضواً من أصل 15 لصالح القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت.

ودعا المجلس في قراره جميع الأطراف، بما فيها المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، إلى استئناف المفاوضات "بنية صادقة وعلى أساس خطة الحكم الذاتي المغربية المقدمة عام 2007"، والتي تنص على منح الإقليم سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية ضمن السيادة المغربية، مع احتفاظ الرباط بإدارة الشؤون الخارجية والدفاعية والدينية.

وأكد القرار الأممي أن الخطة المغربية تمثل "أساساً واقعياً وجديراً بالثقة" للحل السياسي الدائم، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم متزايد من دول الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الحلفاء الأفارقة والعرب.

الملك محمد السادس: "حان وقت المغرب الموحد"
وفي أول تعليق رسمي على القرار، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب متلفز، إن بلاده "تعيش مرحلة فاصلة ومنعطفاً حاسماً في تاريخها"، مضيفاً: "بعد خمسين سنة من التضحيات، نبدأ فتحاً جديداً في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطيّ النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي".

وأكد الملك أن "تأكيد مجلس الأمن على مغربية الصحراء قرار تاريخي"، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي بات يجمع على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

ودعا العاهل المغربي إلى حوار "أخوي وصادق" مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بهدف "تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة المتبادلة وحسن الجوار"، كما وجّه نداءً لسكان مخيمات تندوف لاغتنام هذه "الفرصة التاريخية" للعودة إلى وطنهم والمساهمة في تنمية مناطقهم.

وأضاف الملك: "نحن لا نعتبر هذه التحولات انتصاراً سياسياً، بل خطوة نحو سلام دائم وحلّ لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ كرامة جميع الأطراف".

دعم أميركي ودولي واسع
ويأتي القرار الجديد استمراراً للموقف الأميركي الذي بدأ منذ عام 2020، حين أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما تبعته اعترافات متتالية من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

كما أشاد المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا في جلسة مغلقة مطلع أكتوبر الماضي بـ"الجهود الدبلوماسية الأميركية" لدفع العملية السياسية، داعياً الرباط إلى تقديم مزيد من التفاصيل حول آليات تطبيق الحكم الذاتي، بما يضمن مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي ضمن السيادة المغربية.

نزاع نصف قرن يقترب من نهايته
وتُعد الصحراء الغربية آخر إقليم في إفريقيا لا يزال مصنّفاً ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في الأمم المتحدة، بعد أن كانت مستعمرة إسبانية حتى عام 1975. وتتنازع السيادة عليه كل من المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، ما تسبب في صراع سياسي وعسكري دام خمسة عقود.

ويأمل مراقبون أن يفتح القرار الأممي الجديد الطريق أمام تسوية نهائية للنزاع، ويفتح مرحلة جديدة من الاستقرار والتكامل الإقليمي بين دول شمال إفريقيا.

أخبار ذات صلة

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

&quot;هدية مصر للعالم&quot;.. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)

"هدية مصر للعالم".. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

"الأونروا":عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

منوعات

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

عربي

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان