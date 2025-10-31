عربي

لبنان يعلن استعداده للتفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، استعداد بلاده للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن أي حوار "لا يمكن أن يكون من طرف واحد، بل يتطلب إرادة متبادلة"، وهو ما قال إن إسرائيل لم تُظهره حتى الآن.

وأوضح عون، خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيروت، أن تحديد شكل المفاوضات وموعدها ومكانها سيُبحث في مرحلة لاحقة، مضيفاً أن هدف التفاوض هو استعادة الأراضي المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال اللبنانية، غير أن إسرائيل ما زالت تواصل اعتداءاتها في الجنوب والبقاع مع تصاعد حدة التوتر.

وطالب الرئيس اللبناني المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بممارسة ضغوط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في نوفمبر الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الدولية الجنوبية، دعماً لسيادة لبنان واستقراره.

وأشار عون إلى أن عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المتكررة لوقف الاعتداءات يعكس استمرارها في اعتماد الخيار العسكري، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية دعم موقف لبنان الساعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس اللبناني أن الجيش يقوم بواجباته كاملة جنوب نهر الليطاني، إلى جانب مهامه الوطنية الأخرى، مرحباً بأي دعم من الشركاء الدوليين لتعزيز قدراته. وكشف أن عدد عناصر الجيش المنتشرين في الجنوب سيرتفع إلى عشرة آلاف جندي قبل نهاية العام، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل).

وشدد عون على أن الجيش اللبناني يمثل الضمانة الأساسية لحماية سيادة البلاد، مؤكداً أن لا أمن مستدام من دون مؤسسة عسكرية قوية، ومجدداً تمسك لبنان بخيار التفاوض السلمي لاستعادة حقوقه، شرط توفر الإرادة المتبادلة لإنجاح هذا المسار.

