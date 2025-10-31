دولي

تنزانيا: المعارضة تتهم السلطات بقتل 700 شخص خلال احتجاجات انتخابية

رام الله - دنيا الوطن
اتهم حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا "تشاديما" الحكومة بالتورط في مقتل نحو 700 شخص خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات العامة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحزب، جون كيتوكا، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن المحتجين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة الاقتصادية دار السلام ومدن أخرى للمطالبة بما وصفوه بـ"العدالة الانتخابية"، مضيفاً أن السلطات واجهت التظاهرات بـ"عنف مفرط وقمع دموي".

وأوضح كيتوكا أن "حصيلة القتلى في دار السلام وحدها بلغت نحو 350 قتيلاً، فيما سُجلت أكثر من 200 حالة وفاة في مدينة موانزا، ليصل العدد الإجمالي في مختلف أنحاء البلاد إلى نحو 700 قتيل"، مشيراً إلى أن هذه الأرقام جُمعت من خلال شبكات الحزب التي جابت المستشفيات والعيادات لإحصاء الضحايا.

وأضاف قائلاً: "رسالتنا إلى الحكومة واضحة: توقفوا عن قتل متظاهرينا، أوقفوا وحشية الشرطة، واحترموا إرادة الشعب المتمثلة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية أنها تلقت تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 100 شخص خلال الأحداث، فيما نقلت فرانس برس عن مصدر أمني أن لدى السلطات "معطيات عن أعداد مماثلة".

ودعا كيتوكا إلى تشكيل حكومة انتقالية تشرف على تنظيم انتخابات جديدة "تضمن العدالة والشفافية"، معتبراً أن ما جرى "لا يمكن وصفه بانتخابات حقيقية".

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد، في وقت تتهم فيه المعارضة الحكومة باستخدام الأجهزة الأمنية لترهيب الناخبين وقمع الأصوات المنتقدة.

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان