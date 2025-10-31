دولي

ناجون من القنبلة النووية يحتجون على قرار ترامب استئناف التجارب النووية

ناجون من القنبلة النووية يحتجون على قرار ترامب استئناف التجارب النووية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مجموعة من ناجيي القنابل النووية في اليابان، الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، رفضهم القاطع لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف تجارب الأسلحة النووية، معتبرين أن الخطوة "غير مقبولة على الإطلاق".

وتضم المجموعة، المعروفة باسم "هيباكوشا"، أشخاصًا نجوا من القنابل التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينتي هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص وألحقّت صدمات جسدية ونفسية بالناجين على مدى عقود.

وأوضحت مجموعة "نيهون هيدانكيو"، الحائزة على نوبل للسلام عام 2024، في رسالة احتجاج أرسلتها إلى السفارة الأميركية في اليابان، أن قرار ترامب "يتعارض مع جهود المجتمع الدولي لإنشاء عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

وأكد شيرو سوزوكي، رئيس بلدية ناغازاكي، أن هذه الخطوة "تقوّض جهود السلام العالمية التي بذلها الناس لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية"، متسائلًا عن مدى جدارة الرئيس الأميركي بجائزة نوبل للسلام في حال تنفيذ التجارب النووية.

وأصدرت جماعتان أخريان للناجين في هيروشيما بيانات احتجاج مماثلة، مؤكدتين أن أي حرب نووية ستكون خسارة للبشرية بأكملها، وأن الطبيعة اللاإنسانية للأسلحة النووية تتجلى بوضوح في الدمار الذي خلفته هيروشيما وناغازاكي.

يُذكر أن الولايات المتحدة ألقت قنبلة نووية على هيروشيما في 6 أغسطس 1945، وأخرى على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام، ما أدى إلى استسلام اليابان وإنهاء الحرب العالمية الثانية، مع وفاة نحو 140 ألف شخص في هيروشيما و74 ألفًا في ناغازاكي، إضافة إلى إصابات وإشعاعات مستمرة بين الناجين.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

مصرع 23 شخصاً بانفجار في متجر بالمكسيك

مصرع 23 شخصاً بانفجار في متجر بالمكسيك

وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والحكومة اللبنانية تماطل

وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والحكومة اللبنانية تماطل

بريطانيا: 10 مصابين بينهم 9 في حالة حرجة بهجوم طعن جماعي على قطار

بريطانيا: 10 مصابين بينهم 9 في حالة حرجة بهجوم طعن جماعي على قطار

مادورو لـ ترامب: &quot;كفى فاشية&quot;

مادورو لـ ترامب: "كفى فاشية"

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب اتهامات بـ&quot;قتل المسيحيين&quot;

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب اتهامات بـ"قتل المسيحيين"

كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي &quot;أحلام يقظة&quot;

كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي "أحلام يقظة"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

"الأونروا":عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

منوعات

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

عربي

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان