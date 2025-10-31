ناجون من القنبلة النووية يحتجون على قرار ترامب استئناف التجارب النووية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مجموعة من ناجيي القنابل النووية في اليابان، الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، رفضهم القاطع لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف تجارب الأسلحة النووية، معتبرين أن الخطوة "غير مقبولة على الإطلاق".وتضم المجموعة، المعروفة باسم "هيباكوشا"، أشخاصًا نجوا من القنابل التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينتي هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص وألحقّت صدمات جسدية ونفسية بالناجين على مدى عقود.وأوضحت مجموعة "نيهون هيدانكيو"، الحائزة على نوبل للسلام عام 2024، في رسالة احتجاج أرسلتها إلى السفارة الأميركية في اليابان، أن قرار ترامب "يتعارض مع جهود المجتمع الدولي لإنشاء عالم خالٍ من الأسلحة النووية".وأكد شيرو سوزوكي، رئيس بلدية ناغازاكي، أن هذه الخطوة "تقوّض جهود السلام العالمية التي بذلها الناس لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية"، متسائلًا عن مدى جدارة الرئيس الأميركي بجائزة نوبل للسلام في حال تنفيذ التجارب النووية.وأصدرت جماعتان أخريان للناجين في هيروشيما بيانات احتجاج مماثلة، مؤكدتين أن أي حرب نووية ستكون خسارة للبشرية بأكملها، وأن الطبيعة اللاإنسانية للأسلحة النووية تتجلى بوضوح في الدمار الذي خلفته هيروشيما وناغازاكي.يُذكر أن الولايات المتحدة ألقت قنبلة نووية على هيروشيما في 6 أغسطس 1945، وأخرى على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام، ما أدى إلى استسلام اليابان وإنهاء الحرب العالمية الثانية، مع وفاة نحو 140 ألف شخص في هيروشيما و74 ألفًا في ناغازاكي، إضافة إلى إصابات وإشعاعات مستمرة بين الناجين.