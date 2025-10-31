شهيد بغارة للاحتلال جنوب لبنان

رام الله - دنيا الوطناستشهد شخص وأصيب آخر، اليوم الجمعة، بغارة شنتها طائرة مسيرة للاحتلال على دراجة نارية في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كونين أدت لسقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت باستهداف مسيرة دراجة نارية في كونين ومعلومات عن وقوع إصابة.وتأتي هذه التطورات مع توتر متصاعد تشهده الحدود منذ أسابيع، حيث كثف الاحتلال غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية عام 2024، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.