السودان يوقف عبور نفط جنوب السودان ويغلق منشآت هجليج النفطية

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، اليوم الجمعة، إيقاف عبور نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، وإغلاق المنشآت النفطية في منطقة هجليج، وذلك عقب سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت المنشآت الحيوية في الحقل النفطي.

وذكرت الوزارة، وفق تقارير إعلامية سودانية، أن القرار جاء بشكل فوري، مشيرة إلى أن المنشآت المشتركة مع جنوب السودان تشكل نقطة استراتيجية لإنتاج ونقل النفط إلى موانئ السودان على البحر الأحمر، حيث يتم تصديره للأسواق العالمية.

وتعتبر منطقة هجليج من أهم مناطق إنتاج النفط في السودان وجنوب السودان، وتقع على الحدود بين البلدين، وقد أنشئت منشآتها خلال تطوير صناعة النفط السودانية في التسعينيات، لتصبح نقطة مركزية للضخ والتكرير والنقل.

ويعتمد اقتصاد جنوب السودان بشكل شبه كامل على عبور النفط عبر السودان، حيث تحتفظ الخرطوم بحقوق رسوم العبور منذ استقلال الجنوب عام 2011. كما تستخدم الدولتان بعض المنشآت المشتركة للمعالجة والتخزين، مثل حقل هجليج، الذي يعد حيوياً لاستمرارية صادرات النفط.

وشهدت المنطقة في السابق إغلاقات مؤقتة ومناوشات عسكرية بسبب توترات سياسية ونزاعات، لكن مع تصاعد النزاع الداخلي الأخير في السودان ونشاط قوات الدعم السريع، أصبحت المنشآت النفطية أهدافاً مباشرة، ما يهدد أمن الإمدادات ليس فقط للنفط السوداني، بل ولجنوب السودان أيضاً.

ويُتوقع أن يؤدي إيقاف عبور النفط بشكل فوري إلى تأثيرات اقتصادية سلبية على جنوب السودان، وقد يمتد تأثيرها إلى الشركات العالمية العاملة في القطاع، كما يعكس تصعيداً خطيراً في الأزمة السودانية وانعكاسات محتملة على العلاقات الإقليمية بين الخرطوم وجوبا.

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

&quot;هدية مصر للعالم&quot;.. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

