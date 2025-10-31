الإمارات: الجيش والدعم السريع خارج مستقبل السودان

رام الله - دنيا الوطنأكد مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان"، مشددًا على أن الحل يكمن في دعم المدنيين لا الأطراف المتحاربة.وقال أبو شهاب خلال جلسة لمجلس الأمن، الخميس، خُصصت لبحث الأوضاع في السودان: "لأكثر من عامين، كانت دولة الإمارات واضحة في موقفها، رغم الأكاذيب المكررة، بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد استبعدتا نفسيهما من أي دور في مستقبل البلاد".وأضاف: "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه الحقيقة، فلا يمكن لأي خطاب من ممثلي الأطراف المتحاربة أن يخفي طبيعتهم الحقيقية، يجب أن يكون التوجه نحو مدنيي السودان، لا نحو جلاديهم".وأشار المندوب الإماراتي إلى أن الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 900 يوم "ابتلعت السودان وتسببت في تفاقم المعاناة الإنسانية يومًا بعد يوم"، محذرًا من أن الوضع في مدينة الفاشر يزداد سوءًا مع استمرار القتال.كما دان أبو شهاب "الهجمات المشينة ضد المدنيين في الفاشر"، مؤكدًا أنها تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي"، داعيًا قوات الدعم السريع إلى "ضمان حماية المدنيين"، والمجتمع الدولي إلى "محاسبة المسؤولين عن تلك الفظائع وتقديمهم للعدالة".