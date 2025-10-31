عربي

الإمارات: الجيش والدعم السريع خارج مستقبل السودان

الإمارات: الجيش والدعم السريع خارج مستقبل السودان
رام الله - دنيا الوطن
أكد مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان"، مشددًا على أن الحل يكمن في دعم المدنيين لا الأطراف المتحاربة.

وقال أبو شهاب خلال جلسة لمجلس الأمن، الخميس، خُصصت لبحث الأوضاع في السودان: "لأكثر من عامين، كانت دولة الإمارات واضحة في موقفها، رغم الأكاذيب المكررة، بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد استبعدتا نفسيهما من أي دور في مستقبل البلاد".

وأضاف: "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه الحقيقة، فلا يمكن لأي خطاب من ممثلي الأطراف المتحاربة أن يخفي طبيعتهم الحقيقية، يجب أن يكون التوجه نحو مدنيي السودان، لا نحو جلاديهم".

وأشار المندوب الإماراتي إلى أن الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 900 يوم "ابتلعت السودان وتسببت في تفاقم المعاناة الإنسانية يومًا بعد يوم"، محذرًا من أن الوضع في مدينة الفاشر يزداد سوءًا مع استمرار القتال.

كما دان أبو شهاب "الهجمات المشينة ضد المدنيين في الفاشر"، مؤكدًا أنها تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي"، داعيًا قوات الدعم السريع إلى "ضمان حماية المدنيين"، والمجتمع الدولي إلى "محاسبة المسؤولين عن تلك الفظائع وتقديمهم للعدالة".

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

مبادرة مصرية لحل الأزمة اللبنانية: هدنة ثلاثة أشهر وانسحاب إسرائيلي وتجميد سلاح حزب الله

&quot;هدية مصر للعالم&quot;.. المتحف المصري الكبير يفتتح اليوم بمشاركة 79 وفداً رسمياً (صور)

مجلس الأمن يقرّ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

إصابة 3 سيدات جراء اعتداء مستوطنين عليهن في قرية تل

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

