إلغاء قمة ترامب وبوتين بعد مكالمة متوترة حول أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ألغت القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي كان من المقرر عقدها في العاصمة المجرية بودابست هذا الشهر، بسبب تمسك موسكو بمطالب وصفتها واشنطن بـ"المتعنتة" بشأن أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، جاء قرار الإلغاء عقب اتصال هاتفي "متوتر" بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث أبلغ روبيو الرئيس ترامب بأن الجانب الروسي "لا يُظهر أي استعداد جدي للتفاوض".

وأوضحت فاينانشال تايمز أن موسكو أصرت خلال التحضيرات للقمة على شروط تشمل تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي، وتقليص حجم قواتها المسلحة، وضمان عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باعتبار ذلك جزءاً من معالجة ما وصفه بوتين بـ"الأسباب الجذرية للنزاع".

في المقابل، تمسك ترامب بموقفه الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار على أساس خطوط التماس الحالية، مؤكداً رفضه أي اتفاق يتضمن تغييرات جغرافية قسرية على الأراضي الأوكرانية.

وقالت مصادر دبلوماسية للصحيفة إن وزارة الخارجية الروسية أرسلت قبل أيام مذكرة إلى واشنطن تضمنت هذه المطالب ذاتها، ما دفع الإدارة الأميركية إلى تعليق الترتيبات الخاصة بالقمة.

ورغم نفي وزير الخارجية المجري بيتر سزيتارتو أن تكون القمة قد ألغيت نهائياً، مؤكداً أن التحضيرات "ما زالت جارية وأن النقاش يتركز فقط على تحديد الموعد المناسب"، فإن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترامب "لا يرغب بخوض مفاوضات شكلية لا تحقق تقدماً حقيقياً".

وكانت الآمال قد ارتفعت بإمكانية التوصل إلى تفاهم جديد بين واشنطن وموسكو بعد اتفاق مبدئي بين ترامب وبوتين على عقد اللقاء في بودابست، لمناقشة سبل إنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع منذ اندلاعها في فبراير 2022.

غير أن مصادر دبلوماسية غربية أشارت إلى أن إلغاء القمة يمثل انتكاسة جديدة للجهود الدولية لوقف الحرب الأوكرانية، خصوصاً بعد فشل اللقاء السابق بين الزعيمين في ألاسكا قبل أسابيع في تحقيق أي اختراق سياسي.

وفي تصريحات منفصلة، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لخوض محادثات سلام "حقيقية"، لكنه شدد على أن كييف لن تقدم تنازلات إقليمية تحت أي ظرف، في إشارة إلى رفض مطالب موسكو التي تراها أوكرانيا "غير واقعية".

