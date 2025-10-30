آلاف الحريديم يتظاهرون في القدس رفضاً لإلزامهم بالخدمة العسكرية

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة القدس، الخميس، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف من أتباع التيار اليهودي المتشدد المعروف بـ"الحريديم"، احتجاجاً على خطط الحكومة الإسرائيلية لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية عليهم، في خطوة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو.واحتشد المتظاهرون في الشوارع الرئيسية للمدينة، رافعين لافتات ترفض "تجنيد طلاب التوراة"، ومرددين شعارات تندد بما وصفوه بـ"محاولة فرض العلمانية على المتدينين". وطالب المحتجون الكنيست بسن قانون دائم يضمن استمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية، وهو الوعد الذي كرره نتنياهو مراراً في حملاته الانتخابية.ويتمتع الحريديم، بموجب ترتيبات سارية منذ عقود، بإعفاء من الخدمة الإلزامية مقابل التفرغ الكامل للدراسة الدينية في المدارس التلمودية. إلا أن هذا الإعفاء أصبح موضع جدل واسع في إسرائيل، خصوصاً منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023، حيث تواجه المؤسسة العسكرية أزمة في تأمين عدد كافٍ من الجنود للقتال.ويشكل الحريديم نحو 14% من السكان اليهود في إسرائيل، أي ما يقارب 1.3 مليون نسمة، من بينهم 66 ألف رجل في سن التجنيد يتمتعون حالياً بالإعفاء من الخدمة.وفي يونيو/حزيران 2024، أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلزام الحكومة بتجنيد الرجال الحريديم، معتبرة أن الإعفاء القانوني لم يعد ساري المفعول. ومنذ ذلك الحين، يناقش الكنيست مشروع قانون جديد من شأنه تقليص الإعفاءات تدريجياً وتشجيع الشباب المتدينين على الالتحاق بالجيش أو الخدمة المدنية.ويعد هذا الملف من أكثر القضايا حساسية داخل الائتلاف اليميني الحاكم، إذ تعتمد بقاء الحكومة بشكل كبير على دعم الأحزاب الحريدية التي ترفض بشدة أي تعديل يمس امتيازاتها التاريخية.