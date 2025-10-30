دولي

باكستان وأفغانستان تستأنفان مفاوضات السلام في إسطنبول مطلع نوفمبر القادم

باكستان وأفغانستان تستأنفان مفاوضات السلام في إسطنبول مطلع نوفمبر القادم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الخميس، أن باكستان وأفغانستان ستستأنفان مفاوضات السلام في إسطنبول يوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد اتفاق الطرفين على تمديد وقف إطلاق النار القائم حتى موعد الاجتماع المرتقب.

وقالت الخارجية التركية في بيان رسمي إن "جميع الأطراف أكدت التزامها بوقف إطلاق النار، وسيتم خلال الاجتماع المرتقب مناقشة تفاصيل وآليات تنفيذه"، مشيرة إلى أن اللقاء سيُعقد بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين وبرعاية تركية–قطرية مشتركة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن جولة المفاوضات التي اختُتمت في إسطنبول هذا الأسبوع شهدت "نقاشات بناءة" حول سبل تهدئة التوتر الحدودي، مضيفاً أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار لحل القضايا العالقة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت المحادثات بين البلدين قد تعثرت الأربعاء الماضي قبل أن تُستأنف لاحقاً، في محاولة لتجاوز الخلافات التي برزت منذ الجولة الأولى التي انطلقت السبت الماضي في إسطنبول.

وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد الهجمات في المناطق الحدودية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بالسماح لجماعات مسلحة باستخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة قواتها الأمنية، بينما تعتبر كابل هذه الاتهامات "غير واقعية" وتطالب باكستان بوقف ما تصفه بـ"الانتهاكات الجوية" داخل الأراضي الأفغانية.

وشهدت الحدود المشتركة بين البلدين مواجهات عنيفة قبل أسبوعين عقب قصف استهدف موقعاً باكستانياً وردّت عليه طالبان بضربات مماثلة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية.

ومن المقرر أن تبحث الجولة المقبلة في إسطنبول آليات تثبيت الهدنة الدائمة، إلى جانب ترتيبات أمنية جديدة تهدف إلى منع تجدد الاشتباكات وضمان استقرار الحدود بين الجانبين.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

مصرع 23 شخصاً بانفجار في متجر بالمكسيك

مصرع 23 شخصاً بانفجار في متجر بالمكسيك

وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والحكومة اللبنانية تماطل

وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والحكومة اللبنانية تماطل

بريطانيا: 10 مصابين بينهم 9 في حالة حرجة بهجوم طعن جماعي على قطار

بريطانيا: 10 مصابين بينهم 9 في حالة حرجة بهجوم طعن جماعي على قطار

مادورو لـ ترامب: &quot;كفى فاشية&quot;

مادورو لـ ترامب: "كفى فاشية"

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب اتهامات بـ&quot;قتل المسيحيين&quot;

ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب اتهامات بـ"قتل المسيحيين"

كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي &quot;أحلام يقظة&quot;

كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي "أحلام يقظة"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

مؤسسة ياسر عرفات تقرر حجب الجائزة لهذا العام بسبب الأوضاع الميدانية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية فجر الأحد

&quot;الأونروا&quot;:عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

"الأونروا":عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد إلى أعلى مستوى منذ 12 عاماً

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

منوعات

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

عربي

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد &quot;داعش&quot;

اتفاق وشيك بين الشرع وترامب لانضمام سوريا إلى التحالف ضد "داعش"

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان