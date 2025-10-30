باكستان وأفغانستان تستأنفان مفاوضات السلام في إسطنبول مطلع نوفمبر القادم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الخميس، أن باكستان وأفغانستان ستستأنفان مفاوضات السلام في إسطنبول يوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد اتفاق الطرفين على تمديد وقف إطلاق النار القائم حتى موعد الاجتماع المرتقب.وقالت الخارجية التركية في بيان رسمي إن "جميع الأطراف أكدت التزامها بوقف إطلاق النار، وسيتم خلال الاجتماع المرتقب مناقشة تفاصيل وآليات تنفيذه"، مشيرة إلى أن اللقاء سيُعقد بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين وبرعاية تركية–قطرية مشتركة.من جانبه، أوضح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن جولة المفاوضات التي اختُتمت في إسطنبول هذا الأسبوع شهدت "نقاشات بناءة" حول سبل تهدئة التوتر الحدودي، مضيفاً أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار لحل القضايا العالقة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".وكانت المحادثات بين البلدين قد تعثرت الأربعاء الماضي قبل أن تُستأنف لاحقاً، في محاولة لتجاوز الخلافات التي برزت منذ الجولة الأولى التي انطلقت السبت الماضي في إسطنبول.وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد الهجمات في المناطق الحدودية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بالسماح لجماعات مسلحة باستخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة قواتها الأمنية، بينما تعتبر كابل هذه الاتهامات "غير واقعية" وتطالب باكستان بوقف ما تصفه بـ"الانتهاكات الجوية" داخل الأراضي الأفغانية.وشهدت الحدود المشتركة بين البلدين مواجهات عنيفة قبل أسبوعين عقب قصف استهدف موقعاً باكستانياً وردّت عليه طالبان بضربات مماثلة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية.ومن المقرر أن تبحث الجولة المقبلة في إسطنبول آليات تثبيت الهدنة الدائمة، إلى جانب ترتيبات أمنية جديدة تهدف إلى منع تجدد الاشتباكات وضمان استقرار الحدود بين الجانبين.