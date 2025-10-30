دولي

ترامب يقلّص عدد اللاجئين إلى أدنى مستوى ويفتح الباب لبيض جنوب إفريقيا

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن خفض حاد في أعداد اللاجئين الذين سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول توجهات الإدارة الجديدة في ملف الهجرة واللجوء.

وبحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن القرار يقضي بالسماح بدخول 7500 لاجئ فقط خلال السنة المالية 2026، على أن يكون معظمهم من ذوي البشرة البيضاء القادمين من جنوب إفريقيا. ويعد هذا الرقم الأدنى منذ عقود، مقارنةً بالسنوات السابقة التي سمحت فيها واشنطن بدخول مئات الآلاف من اللاجئين من مختلف مناطق العالم.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد حدّدت سقف قبول اللاجئين عند 125 ألف شخص سنوياً، في محاولة لإعادة توسيع برامج اللجوء بعد القيود التي فرضت في عهد ترامب الأول.

وجاء في السجل الفيدرالي الأميركي أن عدد اللاجئين المحدد سيتم قبوله لأسباب "إنسانية" أو "مرتبطة بالمصلحة الوطنية"، دون توضيح الأسباب التفصيلية وراء تقليص العدد إلى هذا الحدّ.

ونقلت الوكالة أن القرار يأتي ضمن سلسلة خطوات تنفذها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، لإعادة فرض قيود مشددة على الهجرة واللجوء، من بينها تجميد مؤقت لبرامج استقبال اللاجئين إلى حين التأكد من أنها "تخدم المصلحة الوطنية الأميركية"، وفق ما صرّح به الرئيس ترامب سابقاً.

ويرى مراقبون أن هذه السياسة الجديدة تعكس تحولاً واضحاً في أولويات واشنطن تجاه ملفات الهجرة واللاجئين، وتثير تساؤلات حول الاعتبارات الإنسانية والسياسية التي تحكم قرارات الإدارة الأميركية في هذا المجال.

