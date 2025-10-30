ترامب حول الأزمة الأوكرانية: في بعض الأحيان يجب السماح لأطراف النزاع بالقتال

كما أشار بيسكوف في تصريح سابق إلى أن رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يدركان عبثية رفض الحوار، ويجمعهما الاستعداد لحل القضايا المعقدة عبر المناقشات.



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في معرض تعليقه على الأزمة الأوكرانية، أنه في بعض الأحيان يجب السماح لأطراف النزاع بالقتال.وقال الرئيس الأمريكي في معرض إجابته على أسئلة الصحافيين على متن طائرته عقب محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ: "اتفقنا مع (شي جين بينغ) على أن الجانبين يركزان على القتال، وأحيانا أعتقد أنه ينبغي السماح لهما بالقتال".وأعرب عن ثقته بأن الصين ستساعد في تسوية النزاع في أوكرانيا.وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد تحدثنا عن هذا الأمر مطولا، سنعمل معا لنرى ما يمكننا فعله".وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء، عن ثقته بأن يظهر الرئيس الأمريكي التزاما صادقا بأفكار السلام.