الأمن الوقائي يلقي القبض على مشتبه به بارتكاب جريمة القتل في عينابوس

نابلس - دنيا الوطنأفاد جهاز الأمن الوقائي بأنه تمكن وخلال ساعات معدودة، من إلقاء القبض على مشتبه به بارتكاب جريمة القتل التي وقعت مساء أمس في قرية عينابوس جنوب نابلس، كما جرى ضبط أداة يُشتبه أنها استُخدمت في تنفيذ الجريمة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية أصولا.وأكد جهاز الأمن الوقائي أن هذه المهمة تأتي في إطار مسؤولياته بالحفاظ على الأمن الداخلي وأمن الوطن والمواطنين، مشددا على مواصلة جهوده لحماية السلم الأهلي.ودعا المواطنين إلى عدم أخذ القانون باليد، واللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة لضمان إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.