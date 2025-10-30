ديوان الجريدة الرسمية يعقد ورشة عمل إطلاق الخطة الاستراتيجية بمنظور الهوية البصرية المحدثة للديوان





وأشارت إلى أن الهدف من هذه الخطة المشاركة في عملية اتخاذ القرار، واستثمار افضل للموارد البشرية والمالية، وزيادة التوافق التنظيمي، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، "لذلك نتطلع من خلال هذه الخطة أن يكون ديوان الجريدة الرسمية نموذجاً يحتذى به في التخطيط، والتنفيذ، والالتزام بالقيم المؤسسية التي تقوم على الشفافية، المهنية، والمسؤولية".



وتوجه أمين العاص، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في كلمته، بالشكر إلى ديوان الجريدة الرسمية لإنجاز هذه الخطة ضمن الجدول الزمني المحدد وأكد أن الديوان كان عنواناً للالتزام والتفاعل والعمل الجاد مع الوزارة لإنهاء العمل على الخطة واعتمادها وفق المعايير.



وذكر أن المنهجية التي تعتمدها وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بالأساس على المشاركة الواسعة والتشاور الوطني، بل ناتجة عن حوار تشاركي مع مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والخبراء.



من جانبه عرض نور الدين مرزوق ممثلا عن شركة "فكرة " الهوية البصرية للديوان موضحاً أنها تجسد جوهر رسالته الوطنية بحيث يرتكز التصميم على فكرة ان القانون هو مرآة الهوية الفلسطينية وأن الشكل البصري يجب ان يجسد العلاقة بين الإنسان والأرض والمؤسسة والدولة.



وتخلل الورشة عرض ملخص عن الخطة الاستراتيجية لديوان الجريدة الرسمية (2025-2027) ومنهجية إعدادها تم تقديمه من قبل إسراء اغنيم مدير عام المرجع الالكتروني، بالإضافة إلى جلسات نقاش لتبادل الأفكار والمقترحات لكل هدف من أهداف الديوان الاستراتيجية التي لخصت على شكل توصيات وأولويات لكي يتم تضمينها في خطة الديوان التنفيذية للعام 2026.





رام الله - دنيا الوطنبالتعاون مع برنامج سواسية عقد ديوان الجريدة الرسمية يوم أمس الأربعاء الموافق 2025/10/29م ورشة عمل بعنوان "اطلاق الخطة الاستراتيجية بمنظور الهوية البصرية المحدثة للديوان" وذلك بحضور وزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.افتتحت المستشار ريم أبو الرب رئيس ديوان الجريدة الرسمية الورشة ورحبت بالحضور الكريم الذي جمع نخبة من ممثلي وحدات التخطيط والشؤون القانونية لمناقشة الخطة الاستراتيجية للديوان، وتوجهت بالشكر لبرنامج سواسية والقائمين على الورشة.وأوضحت أبو الرب في كلمتها أن إطلاق الخطة الاستراتيجية بمنظور الهوية البصرية للديوان تشكل مرحلة مفصلية وخطوةً مهمة في مسار عملنا في الديوان وتعزيز دوره كمؤسسة قانونية تُعنى بالشفافية، وسيادة القانون، وتيسير الوصول إلى المعلومات القانونية الرسمية من خلال الجريدة الرسمية والمرجع الالكتروني للجريدة الرسمية، بما يساهم في تعزيز الثقة والمصداقية لدى الجمهور والجهات الشريكة في عملنا.وأكدت بأن هذا الإنجاز نتيجة جهد مشترك من قبل فريق الديوان لإعداد هذه الخطة الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة الى العمل المشترك لإطلاق هويتنا البصرية، حيث عملنا على رسم خارطة طريق تحقق أهدافنا الاستراتيجية وإنجازات تخدم مجتمعنا الفلسطيني بمختلف فئاته.