موجة غارات إسرائيلية واستشهاد موظف بلدية يصعد الأزمة في جنوب لبنان

رام الله - دنيا الوطنشهدت مناطق جنوب لبنان، اليوم الخميس، توغلات إسرائيلية وغارات جوية متزامنة، أسفرت عن استشهاد موظف في بلدية بليدا .وأفادت مصادر صحفية " بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مناطق الجرمق والمحمودية، حيث زعم الجيش الإسرائيلي استهداف "بنى تحتية إرهابية تشمل منصة إطلاق صواريخ ونفقا" في المحمودية، مؤكدا أن وجودها يشكل "انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وفي الوقت نفسه، توغلت قوات إسرائيلية فجر اليوم داخل بلدة بليدا على بعد نحو كيلومتر واحد من الحدود، ما أدى إلى استشهاد الموظف إبراهيم سلامة أثناء نومه داخل مبنى البلدية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية انسحبت من البلدة بعد نحو ساعتين من الاقتحام.ورد الرئيس اللبناني جوزف عون على الحادث بدعوة الجيش اللبناني إلى التصدي لأي توغّل إسرائيلي، مطالبا بحماية الأراضي وسلامة المواطنين، ووصف العملية بأنها جزء من سلسلة ممارسات عدوانية إسرائيلية ضد السيادة اللبنانية. كما دعا لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التوغّل الإسرائيلي واستهداف موظف البلدية يمثل "اعتداء صارخا على مؤسسات الدولة وسيادتها".يأتي هذا الحادث وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام الماضي، مع بقاء القوات الإسرائيلية في خمس نقاط جنوبي البلاد. وتقول إسرائيل إن هدف عملياتها منع حزب الله من تعزيز وجوده العسكري في المنطقة، بينما ينفي الحزب أي نشاط عسكري جديد.