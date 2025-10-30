الرئيس اللبناني يأمر الجيش بالتصدي لأي توغّل إسرائيلي في الجنوب

رام الله - دنيا الوطنأمر الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، الجيش بالتصدي لأي توغّل إسرائيلي في جنوب البلاد، وذلك على خلفية حادثة استشهاد موظف في بلدية بليدا خلال اقتحام إسرائيلي.وأكد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون طلب من قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، حماية الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين من أي انتهاكات إسرائيلية. وأطلع العماد هيكل الرئيس على تفاصيل توغّل القوات الإسرائيلية في بلدة بليدا، الذي أسفر عن استشهاد الموظف إبراهيم سلامة أثناء تأديته واجبه داخل مبنى البلدية فجر اليوم.ووصف الرئيس اللبناني هذا الاعتداء بأنه جزء من سلسلة الممارسات العدوانية الإسرائيلية، داعيًا لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق الذي أبرم في نوفمبر الماضي ووقف انتهاكات السيادة اللبنانية.وفي السياق ذاته، دان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التوغّل الإسرائيلي واستهداف موظف البلدية، واصفًا الحادث بأنه اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة وسيادتها.وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن الموظف قتل برصاص أطلقته القوات الإسرائيلية خلال اقتحام المبنى نحو كيلومتر واحد داخل الأراضي اللبنانية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن العملية استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، دون الإشارة لمقتل سلامة.يأتي هذا الحادث في وقت ما تزال فيه إسرائيل تشن غارات على مناطق جنوب لبنان، مع استمرار وجود قواتها في خمس نقاط جنوبي البلاد، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام الماضي.