الاحتلال الإسرائيلي يقيم نحو ألف حاجز في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة

وتشكل هذه السياسات أداة جديدة للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، عبر تقييد حركة الفلسطينيين وحرياتهم الأساسية، تحت ذرائع أمنية مرتبطة بالاحتلال والاستيطان المستمر منذ عقود.



رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة بريطانية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقامت منذ عام اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر2023 نحو ألف حاجز عسكري جديد في الضفة الغربية، ما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية للفلسطينيين وفرض قيود شديدة على تنقلهم.وذكرت صحيفة "بزنس ستاندردز" أن الحواجز الجديدة تشمل بوابات معدنية أغلقت طرقًا حيوية تربط شمال الضفة بجنوبها، ما اضطر نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى استخدام طرق بديلة تستغرق أضعاف الوقت المعتاد، إذ تحولت رحلات كانت تستغرق 20 دقيقة إلى أكثر من ساعة.وأضاف التقرير أن العديد من هذه البوابات وُضعت عند مداخل القرى والبلدات والمدن، ما يقوّض التواصل بين التجمعات الفلسطينية ويعزل مناطق كاملة جغرافيًا. وتزامنت هذه الإجراءات مع تكثيف الاحتلال حملاته العسكرية ومداهماته في الضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط ضحايا واعتقال المئات.ويشير التقرير إلى أن أوقات فتح هذه البوابات غير منتظمة، إذ تُغلق أحيانًا لأيام متواصلة، ما يدفع البعض إلى المبيت خارج قراهم أو الالتفاف سيرًا للوصول إلى أعمالهم أو جامعاتهم.ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، فقد وثّق الفلسطينيون تركيب 916 بوابة وجدارًا وحاجزًا منذ أكتوبر 2023، في رقم غير مسبوق منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967. كما أكدت الأمم المتحدة تسجيل 18 بوابة جديدة خلال الأسبوعين الأولين من سبتمبر الماضي، إلى جانب سواتر ترابية وكتل خرسانية، ما يقيّد بشدة حرية حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى المدارس والمستشفيات.