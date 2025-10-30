شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يقيم نحو ألف حاجز في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقيم نحو ألف حاجز في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة بريطانية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقامت منذ عام اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر2023 نحو ألف حاجز عسكري جديد في الضفة الغربية، ما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية للفلسطينيين وفرض قيود شديدة على تنقلهم.

وذكرت صحيفة "بزنس ستاندردز" أن الحواجز الجديدة تشمل بوابات معدنية أغلقت طرقًا حيوية تربط شمال الضفة بجنوبها، ما اضطر نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى استخدام طرق بديلة تستغرق أضعاف الوقت المعتاد، إذ تحولت رحلات كانت تستغرق 20 دقيقة إلى أكثر من ساعة.

وأضاف التقرير أن العديد من هذه البوابات وُضعت عند مداخل القرى والبلدات والمدن، ما يقوّض التواصل بين التجمعات الفلسطينية ويعزل مناطق كاملة جغرافيًا. وتزامنت هذه الإجراءات مع تكثيف الاحتلال حملاته العسكرية ومداهماته في الضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط ضحايا واعتقال المئات.

ويشير التقرير إلى أن أوقات فتح هذه البوابات غير منتظمة، إذ تُغلق أحيانًا لأيام متواصلة، ما يدفع البعض إلى المبيت خارج قراهم أو الالتفاف سيرًا للوصول إلى أعمالهم أو جامعاتهم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، فقد وثّق الفلسطينيون تركيب 916 بوابة وجدارًا وحاجزًا منذ أكتوبر 2023، في رقم غير مسبوق منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967. كما أكدت الأمم المتحدة تسجيل 18 بوابة جديدة خلال الأسبوعين الأولين من سبتمبر الماضي، إلى جانب سواتر ترابية وكتل خرسانية، ما يقيّد بشدة حرية حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى المدارس والمستشفيات.

وتشكل هذه السياسات أداة جديدة للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، عبر تقييد حركة الفلسطينيين وحرياتهم الأساسية، تحت ذرائع أمنية مرتبطة بالاحتلال والاستيطان المستمر منذ عقود.

أخبار ذات صلة

مصادر: القوة الدولية المزمع نشرها في غزة ستكون عربية وإسلامية فقط دون مشاركة غربية

مصادر: القوة الدولية المزمع نشرها في غزة ستكون عربية وإسلامية فقط دون مشاركة غربية

الأمن الوقائي يلقي القبض على مشتبه به بارتكاب جريمة القتل في عينابوس

الأمن الوقائي يلقي القبض على مشتبه به بارتكاب جريمة القتل في عينابوس

ديوان الجريدة الرسمية يعقد ورشة عمل إطلاق الخطة الاستراتيجية بمنظور الهوية البصرية المحدثة للديوان

ديوان الجريدة الرسمية يعقد ورشة عمل إطلاق الخطة الاستراتيجية بمنظور الهوية البصرية المحدثة للديوان

الاحتلال الإسرائيلي يقيم نحو ألف حاجز في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقيم نحو ألف حاجز في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة

سلطة المياه:البدء بتزويد بلدية جنين بكميات إضافية لتعزيز إمدادات المياه واستقرار الخدمة

سلطة المياه:البدء بتزويد بلدية جنين بكميات إضافية لتعزيز إمدادات المياه واستقرار الخدمة

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات &quot;الهيكل&quot; المزعوم

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات "الهيكل" المزعوم

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل الأكاذيب بنشر أسماء أحياء على أنهم شهداء

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل الأكاذيب بنشر أسماء أحياء على أنهم شهداء

خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات ونسف منازل في خانيونس ومدينة غزة

خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات ونسف منازل في خانيونس ومدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الأمن الوقائي يلقي القبض على مشتبه به بارتكاب جريمة القتل في عينابوس

الأمن الوقائي يلقي القبض على مشتبه به بارتكاب جريمة القتل في عينابوس

سلطة المياه:البدء بتزويد بلدية جنين بكميات إضافية لتعزيز إمدادات المياه واستقرار الخدمة

سلطة المياه:البدء بتزويد بلدية جنين بكميات إضافية لتعزيز إمدادات المياه واستقرار الخدمة

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات &quot;الهيكل&quot; المزعوم

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات "الهيكل" المزعوم

حماس تنتقد التصريحات الأمريكية حول &quot;ثبات وقف إطلاق النار&quot; في غزة

حماس تنتقد التصريحات الأمريكية حول "ثبات وقف إطلاق النار" في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال شهر أيلول الماضي

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال شهر أيلول الماضي

منوعات

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

عربي

موجة غارات إسرائيلية واستشهاد موظف بلدية يصعد الأزمة في جنوب لبنان

موجة غارات إسرائيلية واستشهاد موظف بلدية يصعد الأزمة في جنوب لبنان

المغرب.. محاكمة 2400 شخص على خلفية احتجاجات &quot;جيل زد 212&quot;

المغرب.. محاكمة 2400 شخص على خلفية احتجاجات "جيل زد 212"

الجيش اللبناني يدخل بلدة بليدا عقب انسحاب القوات الإسرائيلية

الجيش اللبناني يدخل بلدة بليدا عقب انسحاب القوات الإسرائيلية

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس