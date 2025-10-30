سلطة المياه:البدء بتزويد بلدية جنين بكميات إضافية لتعزيز إمدادات المياه واستقرار الخدمة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة المياه عن بدء تزويد بلدية جنين بكميات إضافية من المياه تصل إلى نحو 600 متر مكعب يوميا، وذلك بالتعاون مع مرفق مياه غرب جنين، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز إمدادات المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأوضحت سلطة المياه في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بشراء كميات مياه إضافية من مرفق مياه غرب جنين لتزويد مدينة جنين، لا سيما بعد ما شهدته من تدمير متواصل للبنية التحتية خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتي أثرت على قدرة الشبكات المحلية في تلبية احتياجات المواطنين.وبيّنت، أنه تم خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقية مع مرفق مياه غرب جنين، جاءت نتيجة تنسيق وجهود حثيثة بين الجانبين، بهدف تعويض النقص الحاصل في كميات التزويد ورفع نصيب الفرد من المياه في المدينة، بما يضمن تحسين انتظام الخدمة واستقرارها خلال الفترة المقبلة.وأكدت، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استجابة شاملة أعدّتها لمواجهة التحديات المائية في مختلف المحافظات، ولا سيما في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، مشددة على مواصلة العمل مع البلديات والمرافق الشريكة لضمان وصول المياه لجميع المواطنين بعدالة واستدامة.وأشادت سلطة المياه بـالتعاون مع مرفق مياه غرب جنين وبلدية جنين، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس روح الشراكة والمسؤولية الوطنية في خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.