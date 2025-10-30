الكشف عن خطة أميركية لخطف الرئيس الفنزويلي مادورو عبر رشوة طياره الشخصي

رام الله - دنيا الوطنكشفت تقارير حديثة عن تفاصيل خطة أميركية سرية تهدف إلى نقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة، عبر رشوة طياره الشخصي لتغيير مسار الطائرة الحكومية دون علمه.وفقًا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس وتايمز استنادًا إلى مقابلات مع مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين ومعارضين لمادورو، تضمنت الخطة عرضًا على العقيد بيتنر فيليغاس، الطيار الشخصي لمادورو وعضو الحرس الرئاسي الشرفي، بأن ينقل الرئيس إلى وجهة يقترحها الأميركيون، مثل بورتو ريكو أو قاعدة غوانتانامو، مقابل مكاسب مالية وشهرة واسعة.وبحسب التقرير، بدأت المخططات في أبريل 2024، عندما كانت طائرتان من طراز "داسو فالكون" التابعتان للرئيس في جمهورية الدومينيكان لإجراء الصيانة. حينها حاول العميل الأميركي إدوين لوبيز التواصل مع الطيارين الفنزويليين، وكان الهدف الرئيسي العقيد فيليغاس.على الرغم من التوتر الظاهر خلال اللقاء الأول، رفض فيليغاس العرض، مؤكّدًا عبر تبادل الرسائل اللاحق أن "الخيانة غير واردة"، وأن ولاءه لفنزويلا راسخ، قبل أن يحظر رقم العميل.وفي أعقاب انتشار تكهنات بشأن اعتقال الطيار، ظهر فيليغاس علنًا في 24 سبتمبر الماضي ضمن برنامج تلفزيوني حكومي، حيث قدمه وزير الداخلية ديوسدادو كابييو على أنه "وطني لا يتزعزع"، مؤكّدًا عدم إمكانية شرائه.يأتي هذا التسريب في وقت تشهد فيه منطقة الكاريبي أكبر تحشيد أميركي منذ الحرب الباردة، وسط مكافآت مالية تصل إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو، و25 مليون دولار لاعتقال وزير داخليته،بينما ينفي مادورو أي تورط في تهريب المخدرات.