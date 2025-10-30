الجيش الباكستاني: مقتل 18 مسلحاً مدعومين من الهند في بلوشستان

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، مقتل 18 مسلحاً في عمليتين منفصلتين بإقليم بلوشستان، وصفهم البيان بأنهم مدعومون من الهند وينتمون لما أطلق عليه "فتنة هندوستان".وذكرت العلاقات العامة للجيش أن العملية الأولى نفذت في منطقة جبال شيلتان بمحافظة كويتا استناداً إلى معلومات استخباراتية، وأسفرت عن مقتل 14 مسلحاً بعد اشتباك مسلح مع القوات.وفي عملية ثانية في منطقة بوليدا بمحافظة كيش، تم رصد مخبأ للمسلحين وتحيد أربعة آخرين بنجاح، بحسب البيان.وأضاف الجيش أنه تم خلال العمليتين مصادرة أسلحة وذخائر ومتفجرات.وأشاد الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بجهود القوات الأمنية في القضاء على العناصر المسلحة، معتبرين ذلك خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم.