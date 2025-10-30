الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات "الهيكل" المزعوم

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة القدس والطرق المؤدية إليها بذريعة تأمين مسيرة جماعات مستوطنين، في خطوة تصاعدية تثير القلق لدى المقدسيين والسلطات المحلية. وقالت مصادر محلية إن المسيرة تأتي احتجاجًا على قانون التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وسط إجراءات أمنية مشددة.وحذّرت محافظة القدس من خطورة التحركات العلنية والمتسارعة لجماعات "الهيكل" المزعوم، معتبرة أن الأنشطة الأخيرة لم تعد مجرد رموز دينية، بل مشروعاً استعمارياً ممنهجاً يهدف إلى فرض سيادة كاملة على المسجد الأقصى وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم على أنقاضه.وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن جماعات "الهيكل" تكثّف أنشطتها عبر مؤسساتها الدينية والتعليمية، بما فيها مدرسة "يشيفات هارهبايت"، التي توثق تدريبات الكهنة على تقديم القرابين الحيوانية وتصميم مجسمات المعبد المزعوم، في محاولة لتهيئة الرأي العام لقبول المشروع الاستيطاني.وأضافت أن هذه التحركات تتزامن مع تصريحات متطرفة لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يدعم ما يسمى بـ"التقسيم الزماني والمكاني" في الأقصى ويشجع على اقتحامات الجماعات المتطرفة.وأكدت المحافظة أن الجماعات تعمل بشكل رسمي ضمن القانون الإسرائيلي، مستفيدة من دعم سياسي ومالي مباشر من الحكومة، ما يمنحها شرعية مزيفة لتنفيذ مشاريع تهويدية تشمل اقتحامات يومية للأقصى، إقامة صلوات تلمودية، إدخال القرابين الحيوانية، وتجنيد "كهنة" صغار السن لتوسيع المشاركة الشعبية في هذه الأنشطة.وشددت محافظة القدس على أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة استعمارية متكاملة تهدف إلى تغيير الطابع الديني والسياسي والقانوني للمدينة، عبر السيطرة على الأراضي الوقفية، الاستيلاء على منازل المقدسيين، نشر القبور الوهمية في محيط الأقصى، وترويج روايات تاريخية مزيفة لتبرير الانتهاكات المتكررة والحفريات أسفل أساسات المسجد.وأوضحت أن استمرار هذه الأنشطة وسط صمت دولي وتشجيع الاحتلال وأذرعه المتطرفة يشكل تهديداً مباشراً للسلام والاستقرار في المنطقة، داعية الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات وحماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.وأكدت محافظة القدس أن ما يجري اليوم يمثل مرحلة خطيرة من العدوان على المدينة ومقدساتها، وأن هذه التحركات الاستعمارية ليست مجرد طقوس دينية متطرفة، بل مشروع استيطاني يهدف إلى اقتلاع الوجود العربي والإسلامي، داعية كافة الجهات الرسمية والشعبية والإعلامية لتكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية لفضح ممارسات الاحتلال والحفاظ على المسجد الأقصى.