شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات "الهيكل" المزعوم

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات "الهيكل" المزعوم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة القدس والطرق المؤدية إليها بذريعة تأمين مسيرة جماعات مستوطنين، في خطوة تصاعدية تثير القلق لدى المقدسيين والسلطات المحلية. وقالت مصادر محلية إن المسيرة تأتي احتجاجًا على قانون التجنيد في الجيش الإسرائيلي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحذّرت محافظة القدس من خطورة التحركات العلنية والمتسارعة لجماعات "الهيكل" المزعوم، معتبرة أن الأنشطة الأخيرة لم تعد مجرد رموز دينية، بل مشروعاً استعمارياً ممنهجاً يهدف إلى فرض سيادة كاملة على المسجد الأقصى وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم على أنقاضه.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن جماعات "الهيكل" تكثّف أنشطتها عبر مؤسساتها الدينية والتعليمية، بما فيها مدرسة "يشيفات هارهبايت"، التي توثق تدريبات الكهنة على تقديم القرابين الحيوانية وتصميم مجسمات المعبد المزعوم، في محاولة لتهيئة الرأي العام لقبول المشروع الاستيطاني.

وأضافت أن هذه التحركات تتزامن مع تصريحات متطرفة لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يدعم ما يسمى بـ"التقسيم الزماني والمكاني" في الأقصى ويشجع على اقتحامات الجماعات المتطرفة.

وأكدت المحافظة أن الجماعات تعمل بشكل رسمي ضمن القانون الإسرائيلي، مستفيدة من دعم سياسي ومالي مباشر من الحكومة، ما يمنحها شرعية مزيفة لتنفيذ مشاريع تهويدية تشمل اقتحامات يومية للأقصى، إقامة صلوات تلمودية، إدخال القرابين الحيوانية، وتجنيد "كهنة" صغار السن لتوسيع المشاركة الشعبية في هذه الأنشطة.

وشددت محافظة القدس على أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة استعمارية متكاملة تهدف إلى تغيير الطابع الديني والسياسي والقانوني للمدينة، عبر السيطرة على الأراضي الوقفية، الاستيلاء على منازل المقدسيين، نشر القبور الوهمية في محيط الأقصى، وترويج روايات تاريخية مزيفة لتبرير الانتهاكات المتكررة والحفريات أسفل أساسات المسجد.

وأوضحت أن استمرار هذه الأنشطة وسط صمت دولي وتشجيع الاحتلال وأذرعه المتطرفة يشكل تهديداً مباشراً للسلام والاستقرار في المنطقة، داعية الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات وحماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت محافظة القدس أن ما يجري اليوم يمثل مرحلة خطيرة من العدوان على المدينة ومقدساتها، وأن هذه التحركات الاستعمارية ليست مجرد طقوس دينية متطرفة، بل مشروع استيطاني يهدف إلى اقتلاع الوجود العربي والإسلامي، داعية كافة الجهات الرسمية والشعبية والإعلامية لتكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية لفضح ممارسات الاحتلال والحفاظ على المسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات &quot;الهيكل&quot; المزعوم

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات "الهيكل" المزعوم

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل الأكاذيب بنشر أسماء أحياء على أنهم شهداء

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل الأكاذيب بنشر أسماء أحياء على أنهم شهداء

خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات ونسف منازل في خانيونس ومدينة غزة

خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات ونسف منازل في خانيونس ومدينة غزة

حماس تنتقد التصريحات الأمريكية حول &quot;ثبات وقف إطلاق النار&quot; في غزة

حماس تنتقد التصريحات الأمريكية حول "ثبات وقف إطلاق النار" في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

إسرائيل تنفي نيتها توسيع &quot;الخط الأصفر&quot; في غزة وسط استمرار التوتر حول جثث المحتجزين

إسرائيل تنفي نيتها توسيع "الخط الأصفر" في غزة وسط استمرار التوتر حول جثث المحتجزين

إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات &quot;الهيكل&quot; المزعوم

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات "الهيكل" المزعوم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال شهر أيلول الماضي

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال شهر أيلول الماضي

&quot;التعليم العالي&quot; تُعلن عن منح دراسية في موريتانيا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في موريتانيا

كاتس يوقع أمراً بمنع الصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين

كاتس يوقع أمراً بمنع الصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

منوعات

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

عربي

المغرب.. محاكمة 2400 شخص على خلفية احتجاجات &quot;جيل زد 212&quot;

المغرب.. محاكمة 2400 شخص على خلفية احتجاجات "جيل زد 212"

الجيش اللبناني يدخل بلدة بليدا عقب انسحاب القوات الإسرائيلية

الجيش اللبناني يدخل بلدة بليدا عقب انسحاب القوات الإسرائيلية

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

مشاهد مرعبة في الفاشر..صور الأقمار الصناعية توثق جثثاً وبقع دماء وعمليات إعدام جماعي

مشاهد مرعبة في الفاشر..صور الأقمار الصناعية توثق جثثاً وبقع دماء وعمليات إعدام جماعي