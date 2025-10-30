عربي

قوة إسرائيلية تتوغل جنوب لبنان وتقتل موظفاً داخل مبنى بلدية

صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي فجر الخميس في جنوب لبنان، وقتلت موظفا داخل مبنى إحدى البلديات في "حدث غير مسبوق" وبأحدث انتهاك لوقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "في اعتداء خطير وغير مسبوق، توغلت قوة إسرائيلية معادية قرابة الأولى والنصف بعد منتصف الليل (23:30 ت.غ)، داخل بلدة بليدا".

وأضافت أنها توغلت "لمسافة تتجاوز الألف متر عن الحدود، مدعومة بآليات عسكرية وATV"، وهي مركبة آلية للطرق الوعرة.

و"اقتحمت القوة مبنى بلدية بليدا، حيث كان يبيت داخله الموظف البلدي إبراهيم سلامة، الذي أقدم جنود العدو على قتله"، وفقا للوكالة.

وتابعت أنه خلال العملية "أفاد الأهالي بسماع أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، فيما استمر التوغل حتى الساعة 04:00 فجرا (02:00 ت.غ)، قبل أن تنسحب القوة المعتدية".

وبعد الانسحاب الإسرائيلي "دخل الجيش اللبناني إلى المبنى، حيث تم نقل جثة الشهيد سلامة بمساعدة الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى"، وفقا للوكالة.

وحتى الساعة 06:30 "ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع (حزب الله)، الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

قوة إسرائيلية تتوغل جنوب لبنان وتقتل موظفاً داخل مبنى بلدية

المغرب.. محاكمة 2400 شخص على خلفية احتجاجات &quot;جيل زد 212&quot;

&quot;وجه الرعب&quot; في الفاشر..من هو السفاح &quot;أبو لولو&quot; الذي تفاخر بقتل مئات السودانيين؟ صور

الجيش اللبناني يدخل بلدة بليدا عقب انسحاب القوات الإسرائيلية

الأمم المتحدة: لا نستطيع الوصول إلى المدنيين في الفاشر

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

مشاهد مرعبة في الفاشر..صور الأقمار الصناعية توثق جثثاً وبقع دماء وعمليات إعدام جماعي

انتشال جثث 18 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات &quot;الهيكل&quot; المزعوم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال شهر أيلول الماضي

&quot;التعليم العالي&quot; تُعلن عن منح دراسية في موريتانيا

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

برهم يبحث مع وفد بريطاني تعزيز الشراكة وتطوير التعليم في فلسطين

منوعات

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

الإعلامي المصري إبراهيم عيسى: لن أتبرع لإعادة إعمار غزة

المغرب.. محاكمة 2400 شخص على خلفية احتجاجات &quot;جيل زد 212&quot;

الجيش اللبناني يدخل بلدة بليدا عقب انسحاب القوات الإسرائيلية

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

مشاهد مرعبة في الفاشر..صور الأقمار الصناعية توثق جثثاً وبقع دماء وعمليات إعدام جماعي

