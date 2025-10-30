قوة إسرائيلية تتوغل جنوب لبنان وتقتل موظفاً داخل مبنى بلدية

رام الله - دنيا الوطنتوغلت قوة من الجيش الإسرائيلي فجر الخميس في جنوب لبنان، وقتلت موظفا داخل مبنى إحدى البلديات في "حدث غير مسبوق" وبأحدث انتهاك لوقف إطلاق النار.وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "في اعتداء خطير وغير مسبوق، توغلت قوة إسرائيلية معادية قرابة الأولى والنصف بعد منتصف الليل (23:30 ت.غ)، داخل بلدة بليدا".وأضافت أنها توغلت "لمسافة تتجاوز الألف متر عن الحدود، مدعومة بآليات عسكرية وATV"، وهي مركبة آلية للطرق الوعرة.و"اقتحمت القوة مبنى بلدية بليدا، حيث كان يبيت داخله الموظف البلدي إبراهيم سلامة، الذي أقدم جنود العدو على قتله"، وفقا للوكالة.وتابعت أنه خلال العملية "أفاد الأهالي بسماع أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، فيما استمر التوغل حتى الساعة 04:00 فجرا (02:00 ت.غ)، قبل أن تنسحب القوة المعتدية".وبعد الانسحاب الإسرائيلي "دخل الجيش اللبناني إلى المبنى، حيث تم نقل جثة الشهيد سلامة بمساعدة الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى"، وفقا للوكالة.وحتى الساعة 06:30 "ت.غ" لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع (حزب الله)، الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.