خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات ونسف منازل في خانيونس ومدينة غزة

رام الله - دنيا الوطن
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بتنفيذ عدة عمليات قصف وإطلاق نار وتفجير منازل.

وتركزت الخروقات منذ، فجر الخميس، في المناطق الشرقية لمدينتي خانيونس ومدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شنت 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، بالإضافة إلى نسف منازل سكنية في خانيونس ومدينة غزة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق خانيونس وشرق مخيم المغازي، فيما سجل إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية في منطقتي معن والشيخ ناصر وجورت اللوت جنوب خانيونس.

وفي اليوم العشرين منذ بدء تطبيق اتفاق وقف الحرب، استشهد مواطنان جراء الغارات الإسرائيلية، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "غزة عادت إلى وقف إطلاق النار".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الضحايا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ ارتفعت إلى 211 شهيدا و597 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 482 شهيدا استشهدوا قبل بدء الاتفاق.

من جهتها، قالت منسقة مشروع منظمة أطباء بلا حدود في غزة، كارولين ويلمن، إن إسرائيل تواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب ضد القطاع، مضيفة أن الأوضاع الإنسانية لم تتحسن كثيرا، إذ لا يزال نقص المياه والمأوى قائما.

