حماس تنتقد التصريحات الأمريكية حول "ثبات وقف إطلاق النار" في غزة

رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة حماس، اليوم الخميس، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة تتجاهل الخروقات المتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية.وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن "التصريحات الأمريكية التي تشير إلى أن رد إسرائيل كان محدودًا واستهدف عناصر محددة من الحركة، تغفل الحقائق على الأرض، والتي تؤكد استشهاد 46 طفلاً و20 امرأة جراء الغارات الأخيرة". وأضاف: "الحديث عن ثبات وقف إطلاق النار يتجاهل الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال لاتفاق وقف الحرب".وكان نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قد أكد في تصريح للصحفيين بالكابيتول أن الهدنة لا تزال صامدة، معتبراً أن المناوشات المحدودة لا تعني انهيار الاتفاق. وقال فانس: "نعلم أن حماس أو جهة أخرى داخل غزة هاجمت جندياً إسرائيلياً، ونتوقع ردًا من الجانب الإسرائيلي، لكن هدنة الرئيس ستصمد رغم ذلك".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تجديد وقف إطلاق النار في غزة. ورغم ذلك، أفادت تقارير محلية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ صباح اليوم عدة غارات على مناطق شرقي خانيونس جنوب قطاع.