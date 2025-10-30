الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية.وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين في محافظة رام الله، بينهم المواطن أحمد الصيفي من بلدة بيرزيت شمال المحافظة، والشاب محمد يوسف معطان (18 عامًا) من قرية برقا شرق رام الله، والمواطنان مشهور سلامة أبو ظاهر (48 عامًا) وقسام أحمد الخطيب (34 عامًا) من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت سيرا غرب رام الله، وداهمت منازل كل من سامي عنقاوي، وياسر عنقاوي، وحمزة عنقاوي.وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنة من قرية باقة الحطب، بعد اقتحام القرية من مدخلها الرئيسي وانتشارها في الحارة الغربية، وداهمت منزل عائلة عبد الغني، حيث اعتقلت المواطنة امتياز حكام رفيق.كما اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وتمركزت قرب البوابة الشرقية دون أن يُبلغ عن أي اعتقالات .