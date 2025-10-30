شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين في محافظة رام الله، بينهم المواطن أحمد الصيفي من بلدة بيرزيت شمال المحافظة، والشاب محمد يوسف معطان (18 عامًا) من قرية برقا شرق رام الله، والمواطنان مشهور سلامة أبو ظاهر (48 عامًا) وقسام أحمد الخطيب (34 عامًا) من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت سيرا غرب رام الله، وداهمت منازل كل من سامي عنقاوي، وياسر عنقاوي، وحمزة عنقاوي.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنة من قرية باقة الحطب، بعد اقتحام القرية من مدخلها الرئيسي وانتشارها في الحارة الغربية، وداهمت منزل عائلة عبد الغني، حيث اعتقلت المواطنة امتياز حكام رفيق.

كما اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وتمركزت قرب البوابة الشرقية دون أن يُبلغ عن أي اعتقالات .

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات &quot;الهيكل&quot; المزعوم

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات "الهيكل" المزعوم

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل الأكاذيب بنشر أسماء أحياء على أنهم شهداء

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل الأكاذيب بنشر أسماء أحياء على أنهم شهداء

خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات ونسف منازل في خانيونس ومدينة غزة

خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات ونسف منازل في خانيونس ومدينة غزة

حماس تنتقد التصريحات الأمريكية حول &quot;ثبات وقف إطلاق النار&quot; في غزة

حماس تنتقد التصريحات الأمريكية حول "ثبات وقف إطلاق النار" في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

إسرائيل تنفي نيتها توسيع &quot;الخط الأصفر&quot; في غزة وسط استمرار التوتر حول جثث المحتجزين

إسرائيل تنفي نيتها توسيع "الخط الأصفر" في غزة وسط استمرار التوتر حول جثث المحتجزين

إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات &quot;الهيكل&quot; المزعوم

الاحتلال يغلق مدينة القدس والمحافظة تحذر من مخططات جماعات "الهيكل" المزعوم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اقتحام واعتقالات في محافظتي رام الله وقلقيلية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

إصابة مواطن واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال شهر أيلول الماضي

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال شهر أيلول الماضي

&quot;التعليم العالي&quot; تُعلن عن منح دراسية في موريتانيا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في موريتانيا

كاتس يوقع أمراً بمنع الصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين

كاتس يوقع أمراً بمنع الصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

إصابة مواطن بكسور ورضوض عقب اعتداء مستعمرين عليه جنوب نابلس

منوعات

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

منة شلبي تعلن زواجها رسمياً

&quot;في ضهرك يا فلسطيني&quot;.. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

"في ضهرك يا فلسطيني".. دويتو غنائي يجمع منير وحماقي بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

بعد استبعاده بسبب موقفه من حرب غزة..رد الاعتبار للفنان محمد سلاّم بحضور السيسي (فيديو)

عربي

المغرب.. محاكمة 2400 شخص على خلفية احتجاجات &quot;جيل زد 212&quot;

المغرب.. محاكمة 2400 شخص على خلفية احتجاجات "جيل زد 212"

الجيش اللبناني يدخل بلدة بليدا عقب انسحاب القوات الإسرائيلية

الجيش اللبناني يدخل بلدة بليدا عقب انسحاب القوات الإسرائيلية

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

السعودية تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

مشاهد مرعبة في الفاشر..صور الأقمار الصناعية توثق جثثاً وبقع دماء وعمليات إعدام جماعي

مشاهد مرعبة في الفاشر..صور الأقمار الصناعية توثق جثثاً وبقع دماء وعمليات إعدام جماعي