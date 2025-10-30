شؤون فلسطينية

إسرائيل تنفي نيتها توسيع "الخط الأصفر" في غزة وسط استمرار التوتر حول جثث المحتجزين

رام الله - دنيا الوطن
نفت إسرائيل، الخميس، أي نية لتوسيع منطقة سيطرتها في قطاع غزة، المعروفة باسم "الخط الأصفر"، وذلك على خلفية تقارير صحفية تحدثت عن احتمال ضم أراضٍ إضافية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله: "لا يوجد أي نشاط لتوسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عند الخط الأصفر"، مضيفًا أن القرار اتُخذ بعد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين يوم الأربعاء، مؤكّدًا أن إسرائيل "لا تحرك الخط الأصفر في الوقت الحالي".

وتزيد مساحة منطقة الخط الأصفر قليلاً عن نصف مساحة قطاع غزة، وتسيطر إسرائيل عليها في المرحلة الحالية وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بسبب ملف المحتجزين، حيث لا تزال 13 جثة لإسرائيليين محتجزين في القطاع، ما يهدد استقرار الاتفاق الهش بين الجانبين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الخميس إن "حتى الليلة، لم تُسلّم حماس أي جثة أسير لإسرائيل"، على عكس آمال بعض الجهات والتقارير المختلفة التي نُشرت خلال اليوم الأخير. وأضافت أن إسرائيل، في الوقت الحالي، تمتنع عن الرد أو فرض عقوبات.

وتستمر الاتهامات الإسرائيلية لحركة حماس بتأخير تسليم جثث المحتجزين لأسباب سياسية. وأكدت تل أبيب أن الحركة سلمت حتى الآن 15 جثة من أصل 28، وتعتقد إسرائيل أن حماس تعرف مكان نحو ثماني جثث أخرى، فيما أشار وسطاء إلى احتمال فقدان البعض بشكل دائم.

وفي سياق متصل، نشرت إسرائيل الثلاثاء ما قالت إنه لقطات تظهر عناصر من حماس تدفن جثة أحد المحتجزين ، وهو أوفير تسرفاتي، قبل انتشالها لاحقًا بحضور الصليب الأحمر. وقالت إسرائيل إن بقايا الرفات تعود لمحتجز قُتل بعد إصابته في هجمات 7 أكتوبر 2023، وقد تم استعادة جثته من غزة قبل عامين.

وتشهد غزة تقلبات مستمرة في التهدئة، إذ أفادت تقارير محلية بأن قوات الاحتلال نفذت صباح الخميس عدة غارات شرق خانيونس، رغم الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار.

وتبقى المنطقة تحت رقابة دولية، وسط قلق منظمات حقوقية ودولية من انهيار وقف إطلاق النار، مع استمرار التوتر حول جثث المحتجزين والحاجة الملحة لإعادة الاستقرار إلى القطاع بعد سنوات من النزاع المستمر.

