الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال شهر أيلول الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بان الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً مقداره 2.56% خلال شهر أيلول 2025 مقارنة مع شهر آب 2025، حيث بلغ الرقم القياسي العام 226.70 خلال شهر أيلول 2025 مقارنة ﺒ 232.66 خلال شهر آب 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً خلال شهر أيلول 2025

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 2.70%، حيث بلغ 237.32 خلال شهر أيلول 2025 مقارنة ﺒ 243.92 خلال شهر آب 2025(سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر أيلول 2025

واستقر الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي عند 127.60 خلال شهر أيلول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر أيلول 2025

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، انخفاضاً حاداً مقداره 7.28%، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 47.70%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 6.73%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 5.90%، وصناعة تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 1.93%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.08%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج انخفاضاً مقداره 1.03% خلال شهر أيلول 2025.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، انخفاضاً مقداره 0.46%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 14.55%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: العنب 8.98 شيكل/كغم، والخوخ 5.82 شيكل/كغم، والجوافة 19.23 شيكل/كغم، والزعتر الأخضر 14.12 شيكل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر كل من: الأفوكادو 3.15 شيكل/كغم، والبرتقال 11.24 شيكل/كغم، والليمون 28.72 شيكل/كغم، والبوملي 16.78 شيكل/كغم، والزيتون الأخضر للمخلل 11.39 شيكل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 2.70%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: خاروف بلدي 41.92 شيكل/كغم، والماعز البلدي 34.71 شيكل/كغم، ودجاج لاحم حي كبير 21.07 شيكل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر العجل البلدي الحي 23.31 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج (حجم 2كغم) 28.86 شيكل/كرتونة.

وارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 6.92%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الملفوف الأبيض 7.00 شيكل/كغم، والزهرة 7.98 شيكل/كغم، والكوسا 14.87 شيكل/كغم، والفلفل الحار 44.93 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 12.30 شيكل/كغم، والفاصولياء الخضراء 15.96 شيكل/كغم، والبصل الأخضر مع ورق 8.93 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر كل من: الملوخية 5.31 شيكل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 20.82 شيكل/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 5.81 شيكل/كغم، والباذنجان 6.69 شيكل/كغم، والبامية 63.95 شيكل/كغم، واللوبياء الخضراء 25.67 شيكل/كغم، والثوم الجاف 73.96 شيكل/كغم، والبصل الجاف البلدي 12.93 شيكل/كغم، والبطاطا 7.31 شيكل/كغم.

وأشار "الإحصاء" إلى أن مستويات الأسعار تشهد تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية.

في حين شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر أيلول 2025.

بينما سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 1.67% خلال شهر أيلول 2025 مقارنة مع شهر آب 2025.

